إكسبولينك: زيارة السيسى لأفريقيا تعيد رسم مستقبل الصادرات المصرية

المال- خاص: قال المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ 4 دول إفريقية، هى: تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد، تعزز استراتيجية الصادرات المصرية للقارة السمراء، وتفتح أفاق جديدة للمنتجات المصرية. وأضاف: نحن كجمعية مستثمرون ندعم الدولة فى

المال- خاص:



قال المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ 4 دول إفريقية، هى: تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد، تعزز استراتيجية الصادرات المصرية للقارة السمراء، وتفتح أفاق جديدة للمنتجات المصرية.

وأضاف: نحن كجمعية مستثمرون ندعم الدولة فى إعادة رسم مستقبل الصادرات المصرية فى أفريقيا، من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات، فى تيسير حركة التجارة، ونفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأفريقية”.

مشيراً إلى أن خطة “إكسبولينك”، تستهدف إنشاء 12 مركز لوجيستى لخدمة الصادرات المصرية فى أفريقيا، وتم افتتاح أول مركز لوجيستى فى كينيا فى فبراير الماضى، ونخطط حاليا لإنشاء المركز اللوجسيتى الثانى، فى كوت ديفوار، أو غانا، بحسب ما ستسفر عنه الدراسات التى تقوم بها الجمعية.

وأوضح أن الاهتمام بإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية فى عدد من الدول، يتزامن مع قيام الجمعية بتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، من خلال تأهيل صغار المصدرين، فضلا عن توفير المعلومات السوقية، والدعم المالى والفنى للمصدرين المصريين، بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى، والبنوك العاملة فى مجالات الاستيراد والتصدير، وغيرها من الأنشطة التى تخدم استراتيجية مضاعفة الصادرات.

وكشف أنه جارى حاليا الاتفاق مع بنك “التنمية الأفريقي”، وبنك “أفرياكسم” لتوفير أدوات تمويل مناسبة لتشجيع المصدرين، بالإضافة إلى أن الجمعية تقوم حاليا مع بنك “وفا المغربى”، بالتوقيع علي مسودة اتفاق للتعاون علي تنمية الصادرات المصرية فى غرب أفريقيا، من خلال برامج تمويلية.

وأضاف أن دور الجمعية يتمثل فى توفير قواعد البيانات الدولية، والمعلومات عن الأسواق الخارجية، والمساعدة في توفير الخدمات الاستشارية، والمعلومات الفنية، ومعايير الجودة، والدراسات التحليلية والتسويقية عن الأسواق الخارجية، وكذلك تقديم خدمات الدعم الفني للمصدرين الجدد، ومساعدة صغار المصدرين في الحصول على سبل الائتمان والتمويل لصادراتهم.

