إكسبولينك تنظم بعثة تجارية لصناع الأثاث إلى المغرب

قال محمد الجلاد ، عضو غرفة الاثاث باتحاد الصناعات، إن جميعة المصدرين المصريين “إكسبولينك” بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات، نظمت بعثة تجارية لصناع الأثاث المصري إلى المغرب، انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى الاثنين المقبل 24 فبراير الحالى

وأوضح الجلاد في تصريحات صحفية اليوم، أن البعثة تهدف للترويج للأثاث المصري الفاخر وتعريف المستهلك المغربي بالتطور الحادث في صناعة الأثاث المصري.

وأشار إلى أن المغرب تمثل اهمية بالغة لفتح أسواق غرب إفريقيا” تجمع الايكوا” أمام الصادرات المصرية خاصة أن المغرب تتمتع بثقل كبير في تلك الأسواق.

ويشارك في البعثة التجارية عدد من كبار مصدري قطاع الأثاث المصري ومستلزماته والتصميم الداخلي والمفروشات، وتضمن برنامج البعثة زيارة المدينة الاقتصادية الدار البيضاء بالمغرب وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم من المغرب وإفريقيا لبحث أوجه التعاون وتصدير الأثاث المصري الفاخر إلى إفريقيا.

وشهد الملتقى العديد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والشركات المغربية العارضة ودراسة كيفية تطوير وزيادة الحجم التجاري بين مصر والدول الافريقية .

وأوضح الجلاد أن رجل الصناعة في مصر يقع عليه بذل مجهود لزيادة الصادرات المصرية توجها مع رؤية مصر ورؤية القيادة السياسية، كما أن صناع الأثاث مطالبين بالعمل علي زيادة الصادرات من الأثاث المصري التي تتمتع فيه مصر بخبرة طويلة، في ظل تراجع صادرات الأثاث المصري

يشار إلي أن صادرات الأثاث تراجعت خلال أول 11 شهرا من 2019 لتسجل نحو 239.233 مليون دولار مقابل 299.12 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 20%، بحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث

