«إكسبولينك» تحصل على «الآيزو 9001 و27001» الخاص بنظام إدارة الجودة وأمن المعلومات وتعلن خطتها لدعم التصدير

نظمت جمعية المصريين “إكسبولينك”، مؤتمرا صحفيا لاستعراض خطة عمل مجلس الإدارة الجديد وأنشطة الجمعية للعام المالي القادم، تزامناً مع الاحتفال بالحصول على شهادتي الأيزو 9001، والأيزو 27001 بشأن نظم الإدارة وتحسين بيئة الأعمال وأمن المعلومات، بحضور محمد قاسم رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مصطفي النجاري نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد عز الدين أمين الصندوق، والمهندس شادي المنزلاوي عضو مجلس الإدارة، والمهندس احمد طه المدير التنفيذي للجمعية.

وقال محمد قاسم، رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية تتطلع لدعم التوجه الاستراتيجي الحالي للدولة المصرية وأن تكون المحرك في زيادة الصادرات من خلال إصدار وثيقة للتصدير يتم من خلالها توفير المناخ وبيئة الأعمال المحفزة للمصدرين وزيادة أعداد الشركات المؤهلة للمنافسة الخارجية والتعامل مع معوقات التصديروذلك بالتشاورمع جميع الجهات المعنية بدعم وتنمية الصادرات المصرية.

وأضاف قاسم أن ضخ دماء جديدة بمجلس الإدارة واجتياز إكسبولينك معايير الحوكمة خطوة هامة لتعزيز قدرة المؤسسة على مساندة الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية الدولة لنمو الصادرات من خلال حوار وطني مع الحكومة لتغير الثقافة العامة للتعامل مع ملف الصادرات ودعم تنافسية المنتجات الوطنية والاستمرار في برامج المساندة التصديرية للمصدرين دون تأخير.

وأكد المهندس مصطفي النجاري نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الصادرات المصرية تمتلك فرصا واعدة للنمو حيث إن الإصلاحات الشاملة التي اتخذتها الحكومة المصرية علي المستوي الاقتصادي والتشريعات في السنوات الماضية عززت من تنافسية وقدرة القطاعات الاقتصادية والمنتجات الوطنية علي النفاذ إلى الخارج وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه متوقع زيادة في قيمة الصادرات لتصل إلى 36 مليار دولار.

وأوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة الربع سنوي أن تحقيق بعض القطاعات طفرة في التصدير مثل مواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وقطاعات صناعية أخري بنسب من 10 إلي 80% نتيجة الوضع العالمي الحالي بإجمالي 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وأشار المهندس أحمد عز الدين أمين الصندوق، إلي جهود الجمعية في التحرك نحو أفريقيا منذ 6 سنوات الماضية وتنظيم العديد من البعثات التجارية مثل غانا، وكينيا، ورواندا وأوغندا وجنوب السودان بجانب إطلاق أول مشروع خاص بالنفاذ إلي الدول الأفريقية والأسواق التي بها الفرصة البديلة فضلا عن توقيع شراكات واتفاقيات تعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتمويل الصادرات.

وأضاف المهندس شادي المنزلاوي عضو مجلس الإدارة، ستركز الجمعية على دعم التحول الرقمي، وكذلك تقديم خدمات للمصدرين في هذا الاتجاه، من خلال اطلاق تطبيق للتصدير، بحيث يتوافر به قاعدة للمصدرين وتوفير المعلومات اللازمة للمصدر حول الأسواق الأخرى.

وأوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أن خطة العمل خلال العام المالي 2022/ 2023 للمساهمة في الترويج لزيادة الصادرات تتضمن تنظيم 14 بعثة داخلية وخارجية و5 معارض، منها مشتركة بين قطاعي الكيماويات والأثاث لنحو 10 شركات إلى تنزانيا وذلك خلال النصف الثاني من أغسطس، بجانب استقدام 7 بعثات مشترين من كينيا وأوغندا، تضم 30 شركة من قطاعات متعددة.