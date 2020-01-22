رياضة

إكرامي يودع أزارو : لم نر سوى لاعب مقاتل.. وننتظر عودتك للأهلي

كان النادي السعودي قد تقدم بعرض إلى النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
إسلام مصطفى 11:34 م, الأربعاء, 22 يناير 20 11:34 م, الأربعاء, 22 يناير 20

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ودّع شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، زميله المغربي وليد أزارو ، مهاجم القلعة الحمراء بعد رحيله رسميًا إلى السعودية، استعدادًا لانضمامه للاتفاق السعودي، لمدة 6 أشهر، خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي عن التعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال إكرامي، خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “خلال عامين و نصف لم نر من وليد ازارو غير لاعب مقاتل، مخلص للفريق، محبوب من الجميع، لك عودة أكيد قريبة بإذن الله لاستكمال مسيرتك مع النادي الأكبر في إفريقيا، كل التوفيق والنجاح في خطوتك المقبلة يا صديقي”.

وكان النادي السعودي قد تقدم بعرض إلى النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتفاق عن إتمام الصفقة بعد توقيع العقود التي ستربط اللاعب المغربي بالفريق الملقب بفارس الدهناء لمدة 6 شهور مقبلة من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

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بقلم إسلام مصطفى

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