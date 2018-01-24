إكتبلي.. موقع إلكتروني جديد للتواصل بين المنتجين وأصحاب الأفكار

محمد فتحىأعلنت وكالة كرياتيف آراب تالانت، عن إطلاق مبادرة "إكتبلي"، عبر موقع إلكتروني يحمل نفس الاسم للتواصل بين المنتجين وأصحاب الأفكار الجديدة.قال عمرو قورة، مؤسس وكالة كات إن السبب في تدشين موقع "إكتبلي" هو السعي لإيجاد حل للمشكلة الحالية التي تواجهها صناعة السينما والدراما في مصر، والتي تتم

محمد فتحى

أعلنت وكالة كرياتيف آراب تالانت، عن إطلاق مبادرة “إكتبلي”، عبر موقع إلكتروني يحمل نفس الاسم للتواصل بين المنتجين وأصحاب الأفكار الجديدة.

قال عمرو قورة، مؤسس وكالة كات إن السبب في تدشين موقع “إكتبلي” هو السعي لإيجاد حل للمشكلة الحالية التي تواجهها صناعة السينما والدراما في مصر، والتي تتمحور في عدم وجود وسيلة سهلة لإيصال أفكار الكتاب المبدعين للمنتجين، وفي الوقت نفسه، فإن المنتجين يعانون من عدم وجود الفكرة الجيدة.

وأضاف “قورة” أن هناك أيضًا منتجين في الخارج يبحثون عن فكرة مؤثرة وجديدة لتنفيذها، لذلك فقد قررت الوكالة خلق وسيلة سريعة لاستقبال أفكار الكتاب والمبدعين وصناع السيناريو، بأسلوب مبسط جدًا، حيث إن الفكرة أهم من السيناريو، فالأخير يتوفر من يستطيع كتابته باحترافية، لكن النادر الوجود هو الفكرة.

وأردف الخبير الإعلامي، أنهم سيستقبلون تلك الأفكار ويدرسونها ويتم اختيار الأصلح من بينها، ومن ثم الاتصال بأصحابها لمناقشة المزيد من التفاصيل وكتابة المعالجة.

وأشار الى أن تلك المبادرة مفيدة للمنتجين المصريين، ولمن هم خارج مصر أيضًا من الباحثين عن قصص مصرية جيدة، وكذلك الشباب المبدعون الذين يبحثون عن فرصة للوصول الي المنتجين، لعرض أفكارهم عليهم.

وسوف تكون منصة “اكتبلى” بمثابة نقطة ارتكاز تتجمع حولها أفضل الأفكار وأكثرها إبداعاً ليتم تحويلها فيما بعد إلى أعمال فنية قيّمة، إذ إن تسجيل الأفكار على المنصة يعطى أصحابها الفرصة لإيصالها لمجموعة من أهم المنتجين وشركات الإنتاج في الوطن العربي.

وتعد وكالة “CAT” الاولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لرعاية وإدارة الفنانين والموهوبين في جميع المجالات الفنية.

تضم الشركة عددا كبيرا من المواهب المتميزة في مجال التمثيل والإخراج والكتابة والغناء والتلحين وغيرها، وذلك بالتعاون مع وكالة ذا آرتيست بارتنرشيب في إنجلترا ولوس أنجلوس والتي بدورها سوف توفر فرص متبادلة لترشيح فنانين أجانب للعمل في السوق العربية وإتاحة الفرص للفنانين المصريين والعرب في المشاركة للعمل في السوق الأجنبية.

يذكر أن الوكالة انطلقت في شهر مايو ٢٠١٥ وتعمل ما بين القاهرة ودبي وأبو ظبي وبيروت ولوس أنجلوس من خلال فروعها في تلك الدول.