إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى موسكو بعد توقف عامين ونصف

دعاء محمود شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم إقلاع أولى رحلات مصر للطيران، رقم MS729 المتجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد توقف لأكثر من عامين ونصف. وقال بيان من وزارة الطيران صباح اليوم، إنه من المقرر أن تغادر جميع رحلات الشركة المتجهة إلى موسكو من مبنى الركاب الجديد رقم (2) ب



دعاء محمود

شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم إقلاع أولى رحلات مصر للطيران، رقم MS729 المتجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد توقف لأكثر من عامين ونصف.



وقال بيان من وزارة الطيران صباح اليوم، إنه من المقرر أن تغادر جميع رحلات الشركة المتجهة إلى موسكو من مبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار القاهرة بينما يستقبل مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي جميع رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو.

جدير بالذكر أن مصر للطيران ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 320.

