إقلاع أخر رحلات مصر للطيران لسفر الحجاج.. غدًا

دعاء محمودتختتم مصر للطيران جسرها الجوي لمرحلة سفر الحجاج -غداً الأربعاء- والذي بدأ من 27 يوليو الماضي، بتسيير 23 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لسفر 4855 حاجاً، بواقع 12 رحلة جوية إلى جدة لنقل 2232، و11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2623 من حجاج وزارة الصحة ومجلس الوزراء وتضامن بعث

دعاء محمود

تختتم مصر للطيران جسرها الجوي لمرحلة سفر الحجاج -غداً الأربعاء- والذي بدأ من 27 يوليو الماضي، بتسيير 23 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لسفر 4855 حاجاً، بواقع 12 رحلة جوية إلى جدة لنقل 2232، و11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2623 من حجاج وزارة الصحة ومجلس الوزراء وتضامن بعثة المؤسسة وبورسعيد، وبعثات الداخلية، وترانزيت شارل ديجول و لندن ومدريد وبرشلونة وفينا وأبوجا وتورنتو وبانكوك و الجزائر ودار السلام وأمستردام وشركات سياحة وحج أفراد وأجانب بخلاف رحلات العمل.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: “بفضل الله تعالى وفي ضوء توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني وبمجهودات العاملين بمصر للطيران تمكنت الشركة من نقل 64 ألف حاجاً إلى كل من جدة والمدينة المنورة لهذا العام 1439هـ/2018، على متن 337 رحلة جوية بأعلى معدل في انتظام الرحلاتً وسهولة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج، ما نطمح أن تكون عليه مرحلة العودة بإذن الله، ومن المقرر بدايتها في 27 أغسطس الحالي.

وتسير مصر للطيران اليوم الثلاثاء 17 رحلة جوية تقلع جميعها من مطار القاهرة ما عدا رحلة من مطار أسوان بمعدل 12 رحلة إلى جدة، و5 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3715 حاجاً.

في السياق ذاته، قال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تغادر غداً بعثة عمل من مصرللطيران إلى جدة والمدينة تضم أكفأ العناصر في مختلف التخصصات لتكون في شرف توديع السادة الحجاج في مرحلة العودة، وإنهاء إجراءاتهم في المطارات السعودية.

ودعا الحجاج بضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد بمطار جدة قبل إقلاع الرحلة بـ 8 ساعات، ومن مطار المدينة المنورة بـ 6 ساعات، الالتزام بحمل حقيبتين فقط وزن الواحدة 23 كجم وحقيبة يد وزنها 8 كجم، بالإضافة إلى مياه زمزم المغلقة والمعتمدة رسمياً مع عدم اصطحاب الزكائب والأجولة القماشية.