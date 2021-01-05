الإسكندرية

إقرار نظام التعليم عن بُعد يخفض مبيعات البقالة فى الإسكندرية بنحو 30%

واستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت 1 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١
معتز محمود 5:06 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 5:06 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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أكد أعضاء من شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية على وجود تراجع فى مبيعات البقالة ، خاصة المعلبات والعصائر مع توقف الدراسة فى المدارس واستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت 1 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

فى البداية أكد حازم المنوفى النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أن هناك تراجعات فى مبيعات البقالة نتيجة قرار وقف الدراسة بالمدارس واستكمال تدريس المناهج الدراسية ، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بُعد.

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التراجع يشمل منتجات مثل الأجبان والعصائر والمعلبات

وأضاف المنوفى أن نسب هذا التراجع تبلغ نحو 30% ، مرجعاً ذلك لوجود تأثير مباشر بين نشاط البقالة والدراسة ، خاصة فى منتجات مثل الأجبان والعصائر والمعلبات.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي،  نهاية ديسمبر الماضى على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت الماضى، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

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وينص المقترح على استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وكما أشار النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، إلى أن القوى الشرائية لدى بعض المواطنين ضعيفة إلى حد ما ، مرجعاً ذلك لوجود ركود فى مهن معينة.

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واعتبر المنوفى أنه نتيجة هذه الأوضاع الأقتصادية فإن الزبون يسعى للتوفير عبر تخفيض مشترياته غير الضرورية.

وأشار النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية ، إلى أن هناك مهنا وقطاعات متوقفة تؤثر سلبا على قطاعات أخرى كونها مرتبطة ببعضها البعض.

وأنهت شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، قبل عدة أشهر الإجراءات اللازمة لاستكمال النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس إدارة الشعبة والبالغ 21 عضواً، بعد أن شهد فراغاً عقب وفاة رئيس الشعبة سعد كامل المنتخب.

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بقلم معتز محمود

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