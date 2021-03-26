إقبال متوسط في اليوم الثاني لمعرض «ذا ريل جيت» العقاري (صور)

انتهت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من معرض “ذا ريل جيت” العقاري، المقام في مركز مصر للمؤتمرات الدولية، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد اليوم الثاني، إقبالا متوسطا من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وإدارية وتجارية، في عدد من المشروعات التي يتم عرضها داخل المعرض، والمملوكة لعدد 38 شركة عقارية كبرى.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، افتتح، أمس الخميس، فعاليات مؤتمر ومعرض ذا ريل جيت العقارى، والذى يقام لأول مرة فى مصر فى الفترة من 25-27 مارس بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتم افتتاح المعرض بحضور أحمد غزى رئيس شركة إيه سي جي آي تي إف، المنظمة للمعرض وعدد كبير من رؤساء شركات التطوير العقاري المشاركة بالمعرض.

وعقب الافتتاح قام وزير الإسكان يصاحبه أحمد غزى بجولة على أجنحة المعرض للتعرف على المشروعات العقارية التى تقدمها الشركات خلال المعرض، والعروض والتسهيلات التى سيتم تقديمها خلال للزائرين على مدار أيام المعرض.

وشهد اليوم الأول للمعرض، تكريم شيخ المعمارين الراحل المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة شركة الاهلى للتنمية العقارية الذى وافته المنية، وقال عنه أحمد غزى أنه علم من أعلام التطوير العقارى فى مصر.

وعقب الافتتاح ألقى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كلمة عبر خلالها عن تمنياته بأن يلقى المعرض نجاحا كبيرا وأن يجنى ثمار جهد القائمين عليه، والذين قاموا ببذل جهد كبير لخروج المعرض بهذه الصورة المشرفة.

وأبدى وزير الإسكان سعادته بعودة النشاط الى السوق العقارية المصرية، مرة أخرى بعد الظروف الاستثنائية التى مر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن المعارض العقارية دليل على عودة السوق الى قوتها المعهودة.

واستعرض الجزار فى كلمته خطة وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة لدفع عملية التنمية العمرانية وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والاستفادة من الوضع الاقتصادى المصرى.

وأشار إلى خطة التنمية العمرانية في مصر 2052، واصفا بأنها لم تعد خيالًا واصبحت واقعا ملموسا تسعى الدولة من خلاله لتنفيذ تلك الخطة بجدية من اخر مضاعفة النشاط العمرانى لزيادة الرقعة المعمورة الى 14 % من مساحة مصر الاجمالية.

موضحًا انه خلال الـ 6 سنوات الماضية، ضاعفت الدولة حجم مساحة العمران وهذه بداية افتتاح الجمهورية الثانية، والتى من بينها العاصمة الادارية الجديدة التى سيتم افتتاحها نهاية العام الحالى.

ومن جانبه، قال أحمد غزي رئيس مجلس ادارة شركة إيه سي جى آي تي إف المنظمة للمعرض أن معرض ذا ريل جيت في دورته الأولي يعد من أقوى وأكبر الفعاليات الخاصة بالسوق العقارى المصري، خاصة فى ظل رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية له، مما يعكس اهتمام الدولة بالقطاع العقاري ومما يعطى دفعة قوية للسوق.

ورحب غزى فى بداية كلمته بالدكتورعاصم الجزار وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووجه اليه الشكر لافتتاحه المعرض الذى يشارك به 38 مطورا عقاريا يمثلون كبري الشركات العقارية في مصر والدول العربية لعرض مشروعاتهم المختلفة والتى يصل عددها لاكثر من 180 مشروعا من بينها 40 يتم طرحهم لأول مرة.

وأعلن أحمد غزى خلال كلمته عن اتاحة المعرض لتقنية جديدة وفريدة من نوعها تقدم لأول مره في السوق المصرية، يمكن من خلالها أن يقوم جميع المتابعين والمهتمين بالسوق العقارية في مصر أو بالخارج في 12 دولة أن يتواصلوا مع المعرض ويقوموا بزيارته من خلال الانترنت.

ومن المقر أن تنتهي غدًا فعاليات المعرض، والمحدد له ثلاثة أيام بدأت أمس الخميس وتنتهي غدا السبت.