إقبال متزايد على 3 سلع بفارق نقاط الخبز

- السكر والزيت والأرز الأكثر طلباً في "مارس"كتب- محمد مجدى:شهدت 3 سلع بمنظومة فارق نقاط الخبز المدعم، هي الدقيق والعدس والأجبان، إقبالاً كبيراً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، بتخفيض أسعارها.يشار إلى أن القرار صد

– السكر والزيت والأرز الأكثر طلباً في “مارس”

كتب- محمد مجدى:



شهدت 3 سلع بمنظومة فارق نقاط الخبز المدعم، هي الدقيق والعدس والأجبان، إقبالاً كبيراً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ومحال البقالة التموينية، وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، بتخفيض أسعارها.

يشار إلى أن القرار صدر الأسبوع الماضي، ويقضى بتخفيض أسعار الدقيق بنحو 5%، والعدس 20%، والجبنة نصف كيلو 8%، والربع كيلو 5%، وذلك لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية.

وقال العميد إيهاب الليثي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لـ”المال”: إن صرف النقاط بدأ الخميس الماضي، ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري، لجميع السلع الغذائية، والاستهلاكية، والمنظفات، متوقعا زيادة معدلات صرف نقاط الخبز خلال مارس.

ويحصل الفرد على 150 رغيفا شهرياً، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وحال قيامه بالتوفير فى عدد الأرغفة، يتم تحويلها إلى نقاط يحصل بموجبها على سلعا مجانية بقائمة المقررات التموينية.

وأكد الليثي، وجود إقبال على صرف الدقيق والعدس والأجبان، مقابل نقاط الخبز، خلال فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه تم تخفيض سعر كيلو العدس من 20 – 16 جنيها، والجبنة عبوة نصف كيلو من 10.25 – 9.5 جنيه، والربع كيلو من 5.25 – 5 جنيهات، وكيلو الدقيق من 6.25 – 6 جنيهات.

وشهد فبراير الماضي، تراجعا في قيمة سلع نقاط الخبز، وذلك بصرف سلع تقترب من 250 مليون جنيه، بدلاً من 400 مليون جنيه، خلال ديسمبر ويناير الماضي.

فى السياق ذاته، قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين لـ”المال”، إن السلع الأكثر سحبا بمقررات مارس الجاري، كانت السكر والزيت والأرز، وأكد أن سلع فارق النقاط يتم صرفها الشهر الجارى دون أي مشكلات أو أزمات.

وتبحث وزارة التموين إسناد توفير سلع فارق النقاط للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدلاً من السوق المحلية، ومازالت المباحثات مستمرة مع البقالين بعد طلبهم عدم سداد قيمتها نقدا، والحصول عليها على سبيل الأمانة.