إقبال كثيف من سيدات وشباب مطروح في أول أيام الانتخابات الرئاسية

معتز محمود:أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أغلاق اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح في تمام التاسعة مساء وذلك طبقا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.وأضاف أبو زيد بانه تم إغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، بطريقة مؤمنة لا تسمح بإضافة أي أوراق اقتراع أخرى داخل الصناديق،

معتز محمود:

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أغلاق اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح في تمام التاسعة مساء وذلك طبقا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أبو زيد بانه تم إغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، بطريقة مؤمنة لا تسمح بإضافة أي أوراق اقتراع أخرى داخل الصناديق، و تجميع أوراق الاقتراع غير المستخدمة، وكشوف الناخبين ومحاضر اللجنة داخل مظاريف مع إغلاق أبواب اللجنة من الخارج بالأقفال الحديدية، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة عليها، حتى موعد فتح اللجنة في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وصرح محافظ مطروح عقب إغلاق اللجنة، إن اليوم الأول من الانتخابات شهد إقبالا كبيرا من الناخبين بمطروح خاصة السيدات وشباب مطروح.

وأشار الى ضرورة المشاركة الإيجابية لأبناء مطروح وحرصهم على المساهمة في تقرير مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المشاركة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية من شباب ونساء وأطفال ورجال وكبار السن.

يذكر ان عدد الناخبين بمطروح يبلغ 272 ألفا و397 صوتا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، موزعة على 149 لجنة فرعية، بيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية والمقرات 145 لجنة ومقر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 26 وتمتد الى 28 مارس الجاري ويتنافس بها المرشحان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.