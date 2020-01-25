إقبال كثيف من رواد معرض الكتاب على ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف (صور)

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب في دورته الـ 51، والتي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، إقبالا كثيفا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات.

ووفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد جاء ذلك لطرح الاستفسارات على وعاظ وواعظات الأزهر المتواجدين داخل الركن في معرض الكتاب ، والحصول على إجابات تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

كان مجمع البحوث الإسلامية – قال في بيان له اليوم السبت- إن الأسئلة التي وجهت إلى أعضاء ركن الفتوى من الوعاظ والواعظات تتضمن الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

ويأتي تخصيص ركن للفتوى داخل الجناح للعام الرابع على التوالي في معرض الكتاب ، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم.

وأيضا للتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية.

فضلا عن تيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض الكتاب.

ورافق رئيس الوزراء خلال الافتتاح عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف.

واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا.