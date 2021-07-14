إقبال كثيف على انتخابات البورصة قبل إغلاق باب التصويت بساعتين

شهدت عملية التصويت على انتخابات مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة إقبالًا كثيفًا من ممثلي الشركات العاملة بالسوق وذلك قبل إغلاق باب الاقتراع بساعتين. وبدأت عملية الاقتراع في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، وتنتهي في التاسعة مساء، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، وذلك بمقر شركة مصر لنشر المعلومات egid.

وتضم قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025) 12 مرشحًا موزعين بين 6 مرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية- السمسرة،

وهم: أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال للسمسرة في الأوراق المالية، وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، ورانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية،

وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، وعادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، ومحمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

وشملت أسماء المرشحين عن قائمة الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة كلًّا من أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وراندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ومحمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات.

ويتناقس على مقعد بورصة النيل كل من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومحمد العزب خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، وهاشم السيد مرشحًا وحيدًا على مقعد الشركات المقيدة، ومن ثم من المقرر فوزه بالتزكية.

أحمد علي ومصطفى طلعت