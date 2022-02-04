استثمار

إقبال كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على جناح وزارة السياحة

بيع أكثر من 1000 كتاب من الكتب المعروضة بجناح وزارة السياحة و الآثار
دعاء محمود 5:14 م, الجمعة, 4 فبراير 22 5:14 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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شهد جناح وزارة السياحة والآثار المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 بمركز مصر للمعارض الدولية، إقبالًا كبيرا من رواد المعرض من مختلف الفئات العمرية، كما حظيت المسابقات اليومية والمسابقة الكبرى “أعرف بلدك” التي ينظمها الجناح على نسبة مشاركة مرتفعة؛ حيث فاز العديد من المشاركين بالجوائز اليومية التي تتمثل في مستنسخات أثرية وكتيبات تعليمية وسياحية عن تاريخ مصر العريق ومعالمها السياحية.

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وأشارت آيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه أوائل الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن ٣٠ فائز من المشاركين في المسابقة الكبري “أعرف بلدك”، والتي شارك فيها حتى الآن أكثر من 2000 مشارك من رواد المعرض من جميع الأعمار، وسوف تنظم الهيئة للفائزين رحلة مجانية لزيارة بعض المعالم السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

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كما أقبل زائري المعرض على الكتب المعروضه بجناح الوزارة والتي تضم كتب ومراجع علمية بالدارسين والمهتمين بعلم الآثار، وكذلك كتب تعليمية للأطفال تتضمن محتوى فني بسيط لربط الأطفال بتاريخ وحضارة بلادهم، وتنمية خبراتهم وتعريفهم بالمقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التي تتمتع بها مصر.

وأوضحت دكتورة نجوى متولى مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، انه خلال الأسبوع الأول من المعرض تم بيع أكثر من 1000 كتاب من إصدارات المجلس الاعلى للآثار، حيث تم منح رواد المعرض نسبة تخفيض مقدارها 50% على جميع إصدارات المجلس طوال فترة المعرض.

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بقلم دعاء محمود

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