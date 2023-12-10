إقبال كبير من المواطنين على عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الإسكندرية (صور)

شهدت أغلب لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بالإسكندرية منذ صباح اليوم كثافة حضور المنتخبين للإدلاء بأصواتهم تجاه مرشحيهم باليوم الأول من انعقاد ماراثون الانتخابات الرئاسية بمصر.

كما رصدت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية إقبال كبير من جانب مواطني الإسكندرية في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، بكافة اللجان الانتخابية بالإسكندرية.

من ناحية أخرى، تواصل غرفة العمليات بالمحافظة انعقادها داخل ديوان عام المحافظة، والتي ترأسها السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.



يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.