إقبال كبير من المواطنين على الشراء من معرض زهور الربيع

تشارك أكثر من 223 شركة مصرية، بمنتجاتها من الزهور ونباتات الزينة في معرض زهور الربيع ، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، في ظل تنوع المعروض وانخفاض الأسعار.

معرض زهور الربيع

ومن المقرر أن يستمر المعرض، الذي يقام في حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة، حتى 13 أبريل المقبل، تحت رعاية وزارة الزراعة.

ويعتبر هذا المعرض ملتقى المهتمين بالزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، إذ أنه يتيح كل احتياجات الأسرة المصرية من الزهور والنباتات بأسعار رمزية تكاد تصل إلى أسعار التكلفة، بحسب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

وأضاف عزوز لوكالة أنباء (شينخوا)، أن المعرض فرصة للشركات العارضة للالتقاء وإنجاز الصفقات، وأيضا فرصة للزائرين في ظل الأسعار الرمزية للنباتات والزهور.

كذلك يعد المعرض فرصة لشباب الخريجين والمنتجين الصغار الذين يملكون صوبات زراعية ومشاتل صغيرة لعرض منتجاتهم أمام الجمهور، وفقا لعزوز.

وأشار المسؤول بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تقوم بتقديم كل الدعم والمساعدة للعارضين، فى ظل الظروف التى مروا خلال أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

خمسة جنيهات للزهرة

ويتميز المعرض بتنوع الزهور ونباتات الزينة، وإجراء تخفيضات كبيرة على الأسعار، التي تبدأ من خمسة جنيهات للزهرة (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 15.63 جنيه).

وقال رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة محمد عبدالمنعم، إن مصر تنتج أنواع كثيرة من الزهور، والمعرض يقدم كل أنواع الزهور التى ينتظرها المواطنين من عام لآخر، لاسيما الزهور التى تعيش مدة كبيرة، مثل الفل والياسمين والورد البلدي.

وأوضح أن بلاده تنفذ استراتيجية “مصر 2030″، لزيادة إنتاجها من نباتات الزينة والزهور، ورفع حجم صادراتها.

ويقام معرض “زهور الربيع” على مساحة 14 فدانا، ما يوازي نصف مساحة حديقة الأورمان تقريبا، بمشاركة 223 شركة.

وتشارك شركة “آل عويس” للإنتاج الزراعي في المعرض منذ 14 عاما، حيث تعرض أنواعا مختلف من الزهور ونباتات الزينة منها الجيرانيوم والبيتونيا والماغنوليا والبرونفلسيا.

معرض مهم للشركات

واعتبر محمود عويس رئيس الشركة لـ (شينخوا)، أن “المعرض مهم للشركات، ويتطور من عام آخر، لمواكبة التطور السريع في قطاع زهور ونباتات الزينة والمنتجات الزراعية”.

وأضاف أن المعرض يزوره مواطنين من كافة الأعمار لشراء الزهور، كما يتم من خلاله أيضا التعاقد لتنسيق الحدائق المنزلية.

وأوضح عويس، أن شركته تقدم أيضا في المعرض “تشكيلة رائعة ومتميزة من الشجيرات”، التي يتم زراعتها في المزرعة الخاصة بالشركة، التي تقوم كذلك بتصدير بعض إنتاجها إلى السعودية والأردن وليبيا.

ووصف الإجراءات الاحترازية داخل المعرض بأنها أكثر من رائعة، خاصة أن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تسبب في إلغاء نسخة العام الماضي من المعرض.

بينما اعتبر ثروت بدوي، والذي يملك مزرعة لإنتاج نباتات الصبار، أن “الناس فى حالة تعطش لشراء نباتات الزينة، بعد أن تم تعليق المعرض العام الماضي بسبب فيروس كورونا”.

ويشارك بدوي، في المعرض للعام الـ 22 على التوالي، خاصة أن مزرعته تنتج نحو 12 ألف صنف من نباتات الصبار.

وقال إن “التواجد فى المعرض مهم جدا، لأنه حلقة وصل بين المنتج والمشتري، وفرصة مناسبة للتعرف على الشركات المتخصصة فى إنتاج الزهور ونباتات الزينة، والترويج لمنتجاتها”.

التعرف على الزهور

وكان العديد من المواطنين يتجولون في المعرض للتعرف على الزهور ونباتات الزينة المعروضة قبل الشراء.

وقالت ندى بسيونى (20 عاما)، وهي طالبة فى كلية التجارة بجامعة القاهرة، إنها تزور المعرض للمرة الأولى برفقة صديقتها، وعبرت عن سعادتها لمشاهدة هذه الأنواع الكثيرة من الزهور.

واشترت بسيوني، نبات الصبار، وأشارت إلى أن ستشتري بعض الأزهار قبل مغادرة المعرض، الذي يتميز بتنوع المنتجات والأسعار الجيدة.

أما محمود خيري (33 عاما)، وهو موظف فى أحد الفنادق، فقال “جئت أنا وأسرتي للمعرض، لأننا من محبي الزهور، وكنا نتطلع لعودة المعرض بعد إلغائه العام الماضي بسبب مرض فيروس كورونا”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.