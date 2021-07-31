إقبال كبير من الزوار المصريين والأجانب على زيارة متحف الحضارة (صور)

شهد متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، علي مدار يومي الجمعة والسبت، إقبالا كثيفا من قبل الزوار حيث توافد الالاف من الزائرين المصريين والأجانب على منافذ بيع التذاكر من مختلف الأعمار مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.

وحرص عدد كبير من الجمهور على زيارة متحف الحضارة والاستمتاع بالإجازة داخل أروقته وقاعات، كما قاموا بمشاهدة ما به من كنوز أثرية بالإضافة إلي زيارة قاعة المومياوات الملكية.









وقام عدد كبير من الأجانب من مختلف دول العالم بزيارة المتحف، حريصين على التقاط الصور التذكارية مع القطع الأثرية.

من جانبها حرصت إدارة المتحف على تنظيم عملية الدخول وحجز التذاكر، فيما قام أفراد أمن المتحف بمتابعة تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومنها عدم دخول أى زائر إلا بارتداء الكمامة، وعدم التكدس داخل القاعات، مع وجود جميع أمناء المتحف خلال فترة الزيارة.







وأعرب الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة متحف الحضارة عن سعادته بإستحواذ المتحف علي إهتمام شريحة كبيرة ومتنوعة من الزوار المصريين والعرب والأجانب، وهو ما يتحقق بالاقبال الكبير منهم علي زيارة المتحف.

وأضاف أن كثير منهم يضعون المتحف وزيارته ضمن مخططاتهم في الإجازات الرسمية والاسبوعية.

يذكر أنه يتم استقبال الزوار خلال مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع والإجازات الرسمية، والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء، وأيضا يفتح مساء من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة مساء.