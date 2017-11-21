إقبال كبير في احتفالية طفولتنا الحلوة بالمصري للتعاون الدولي

علي راشد: شهد المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، التابع لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور هشام مراد، إقبالا غير مسبوق من أطفال الجاليات الأجنبية والمدارس الدولية بالقاهرة، للمشاركة في احتفالية "طفولتنا الحلوة" التى نظمها المركز أمس الإثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة.

علي راشد:

شهد المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، التابع لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور هشام مراد، إقبالا غير مسبوق من أطفال الجاليات الأجنبية والمدارس الدولية بالقاهرة، للمشاركة في احتفالية “طفولتنا الحلوة” التى نظمها المركز أمس الإثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة.

وحضر سفيرا إندونيسبا وسيرلانكا، وأعضاء الجاليات الدبلوماسية من روسيا واليونان وفلسطين المشاركين بفنونهم التراثية في الاحتفال، إضافة إلى أطفال المدارس المصرية، وقدمت عدة فقرات فنية واستعراضية أجنبية ومصرية من أطفال روسيا واندونيسيا واليونان وفلسطين وسيريلانكا وأطفال جمعية النور والأمل للكفيفات، وفقرات من مركز تنمية المواهب الموسيقية بكلية التربية الموسيقية و معهد الباليه و الكونسرفتوار والسيرك القومي.

وكرمت سحر حسن مدير المركز، كوكبة من الشخصيات الفنية والدبلوماسية التى ساهمت في إثراء مجال الطفولة، حيث أهدت درع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية إلى اسم الفنان الراحل “فؤاد المهندس” وتسلمها نجله أحمد المهندس، والمخرجه شويكار خليفة، ومجيده نجم، ومحمد رجائي، والشاعر شوقي حجاب، والموسيقار شريف حمدى، ود. ابتسام مكرم رئيس مركز تنمية المواهب الموسيقية، وأمال فكرى مدير المعهد الموسيقي لاوركسترا للنور والأمل، إضافة إلى تكريم الدول المشاركة، من خلال سفير اندونبسيا وسيريلانكا وعبلة الدجاني رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن مشاركة دولة فلسطين، ونائب رئيس المركز الثقافي الروسي، ومدير المدرسه اليونانية.

وعلى هامش الإحتفالية افتتح معرض لرسومات الأطفال بالتعاون مع مركز فانتازيا وواحة الفن للفنون، وتضمن ٤٠ لوحة فنية للتعبير عن الطفولة المصرية، وقد بدأت الاحتفالية بعزف علي اللآلات النحاسية لفرقة “لاست ٢” الشبابية، ثم قدمت بنات الجيل الخامس لأوركسترا النور والأمل للكفيفات مجموعة من المقطوعات الموسيقية من خلال العزف علي الأجراس، يليها مجموعة من الرقصات الاستعراضية والأغاني التراثية للتعبير عن الفنون التراثية من الدول المشاركة بالملابس التراثية لها.

جدير بالذكر أن المركز المصري اكتشف موهبتين في مجال الإعلام من خلال الطفلتين “سلمي ، نور” من مدرسة “البيبي هوم”، واللتان قدمتا الاحتفالية باللغة العربية والإنجليزية ببراعة وبراءة الطفولة.