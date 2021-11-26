إقبال كبير على مهرجان عسل النحل بحديقة الأورمان فى الجيزة (صور)

المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً ومستمر حتى بعد غد الأحد

يشهد مهرجان العسل المصري والمقام حاليًا في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، والمعرض يفتح ابوابه امام الجمهور من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ومستمر حتى بعد غد الاحد بمشاركة حوالي 125 عارضًا ومنتجًا من مصر وبعض الدول العربية.

ونيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي قبل ساعات مهرجان العسل المصري،بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات والذي تستضيفه حديقة الاورمان النباتية بالجيزة لإطلاق مهرجان العسل المصري في دورته الثالثة تحت شعار” ذهب مصر السائل”، وينظمه اتحاد النحالين العرب، بمشاركة اكثر من100 عارض.

وحضر مراسم الافتتاح عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية، وممثلي بعض السفارات العربية والإفريقية في مصر، فضلا عن المهتمين بمجال النحل ومنتجاته، حيث قاموا بجولة تفقدية لاجنحة المعرض المختلفة، واستعراض المنتجات التي يقدمها العارضون، في هذا المجال.

وعلى هامش الافتتاح، أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، على اهمية هذا المهرجان، والذي يساهم بشكل كببر في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل وتبادل الخبرات، مما يخلق فرص جيدة وجديدة للتعاون المشترك ، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

واوضح رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان المهرجان يساهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع علي ذلك، لافتا الى انه من المقرر ان يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وايجاد انسب الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المسؤلين والمختصين بوزارة الزراعة.

وأشار عزوز الى ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أي معوقات أمامها مع تسهيل كافة اجراءات تصدير العسل المصرى للخارج وخاصة انه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.



وتابع ان معرض هذا العام، يشهد تطورا كبيرا من قبل العارضين، من ناحية الافكار المبتكرة، في المنتجات، واسلوب العرض، والتعبئة.

وقال فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان ان عدد المشاركين والعارضين وصل إلى 125 في المهرجان هذا العام بالاضافة الى بعض الشركات المتخصصة في انتاج مستلزمات المناحل وأشار الى ان قطاع تربية النحل في مصر يعمل فيه اكثر من 25 الف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 الف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها اوروبا وأمريكا.