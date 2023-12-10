إقبال كبير على لجان بورسعيد للتصويت في الانتخابات الرئاسية

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، معربا عن سعادته بتوافد الشباب على جميع اللجان الانتخابية.

وأكد أن الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتاً للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجدد المحافظ دعوته لأبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظه شهدت إقبالا غير مسبوق على المقار الانتخابية، منذ بدء عملية التصويت والاقتراع، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة.

وفي سياق متصل أدلى الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة «الهيئة الاقتصادية» ، وأكد عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري.

وأعرب نائب المحافظ، عن فخره بالإقبال المكثف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية، كما أكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة على مدار الساعة برئاسة محافظ بورسعيد لمتابعة سير وانتظام العملية الإنتخابية لحظة بلحظة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات

