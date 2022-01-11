نقل وملاحة

إقبال كبير على جناح مصر للطيران في منتدى شباب العالم (صور)

تشارك شركة مصر للطيران في فعاليات منتدي شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهد جناح الشركة الوطنية الذى أقامته داخل قاعة المؤتمرات إقبالا كبيرا من…

دعاء محمود 11:17 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 11:17 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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تشارك شركة مصر للطيران في فعاليات منتدي شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد جناح الشركة الوطنية الذى أقامته داخل قاعة المؤتمرات إقبالا كبيرا من المشاركين منذ بدء فعاليات المنتدي للتعرف على الخدمات المتنوعة التى تقدمها مصر للطيران لمسافريها إلى جانب مراجعة المشاركين لحجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والقطاع التجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وفرق العمل المختلفة بالجناح كما يتم توزيع هدايا تذكارية علي زوار الجناح بشعار مصرللطيران ومنتدي شباب العالم .

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وكانت مصر للطيران أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمى لمنتدي شباب العالم من خلال وضع الشعار علي متن طائرات الشركة الوطنية  مصر للطيران وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية وكذلك وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الإرضية المتواجدة علي أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.

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بقلم دعاء محمود

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