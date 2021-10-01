اقتصاد وأسواق

إقبال كبير على الجناح المصرى عقب الافتتاح الرسمى لفعاليات «اكسبو دبي 2020»

خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات
محمد ريحان 1:06 ص, السبت, 2 أكتوبر 21 1:06 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

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 شهد الجناح المصرى المشارك فى فعاليات اكسبو 2020 بدبى إقبالا كبيرا من الزائرين، وذلك خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات، حيث شهدت إمارة دبى افتتاحاً اسطورياً مساء أمس للإعلان عن بدء فعاليات الإكسبو التى تستمر لمدة 6  أشهر بمشاركة 192دولة.

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز  يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الاقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل، وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كل القطاعات.

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هذا ومن المقرر أن يتم عقد 116فعالية داخل الجناح المصرى، تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وتشمل الفعاليات عددًا من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة ، والمرأة ، والشباب.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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