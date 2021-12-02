إقبال كبير على أجنحة وزارة السياحة في معرض إيديكس 2021

شهدت أجنحة وزارة السياحة والآثار المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية “إيديكس ٢٠٢١” في نسخته الثانيه والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين الماضي، واستمرت فعالياته حتى اليوم، اقبالا كبيرا من زائري المعرض للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والمتميزة.

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شاركت في هذا المعرض بثلاثة أجنحة تم خلالها عرض النشرات والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وعرض الأفلام الدعائية التي تبرز التنوع الذي يتمتع به، كما تم توزريع الهدايا التذكارية على جميع مشاركي وزائري المعرض.

واختتمت اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “ايديكس ٢٠٢١” في نسخته الثانية والمنعقد خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر الماضى وحتي ٢ ديسمبر الجاري بمشاركة ما يقرب من ٤٠٠ شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو ٤٢ دولة وبمشاركة ٧٠ وفداً دولياً كممثلين رسميين للمشاركة في الحدث رفيع المستوي.. وزار المعرض أكثر من ٣٠ ألف زائر.