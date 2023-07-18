إقبال غير مسبوق على النسخة الخامسة من منتدى الاستشاريين المصريين

اختُتمت فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الاستشاريين المصريين CAIRO CONSULTANCE FORUM، تحت شعار التصميم من أجل الاستدامة، وسط إقبال كبير من الاستشاريين والمهتمين بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذكية، على مدار يومين، تحت رعاية وزارة التعليم العالي.

وقالت المهندسة رشا يوسف مديرة فريق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشركة IT EVENTS ، إن المنتدى نجح في نسخته الحالية في جذب أعداد كبيرة من المهتمين بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذكية، خاصة في ظل المشاركة القوية والفعالة لجميع أطراف المنظومة.

أبرز المتحدثين

وأشارت إلى أن المنتدى ناقش في جلسات متنوعة على مدار يومين، إضافة إلى وجود لجنة استشارية برئاسة الدكتور محمد توفيق المدير التنفيذي لشركة TIA الاستشارية، وعضوية المهندس خالد سعدي مدير إدارة التيار الخفيف في جماعة المهندسين الاستشاريين، والمهندس جوزيف سيدهم مدير وحدة الأعمال الميكانيكية والكهربائية لـ شاكر جروب، والمهندس عبد الحميد جمال مستشار البنية التحتية للمدن الذكية، والمهندس محمد عبد المنعم مستشار الاتصالات لدي الاستشاريون زهير فايز وشركاه.

حضور لافت من الاتصالات

وأضافت أن عدد المتحدثين في الجلسات النقاشية تخطى نحو 40 متحدث، أجمعوا جميعاً على ضرورة الاهتمام بتطوير صناعة البنية التحتية الذكية، ومراكز البيانات المتقدمة، والمدن الآمنة، والوسائط الذكية؛ خاصة في ظل التوجه القوي للدولة المصرية في دعم حلول التحول الرقمي.

وأكدت أن المعرض المصاحب للمنتدى ضم في نسخته الحالية، عدد كبير من كبرى شركات الاتصالات الذكية، أثبتت كفاءة الخبراء المصريين والعرب، مقارنة بالخبراء الأجانب، إضافة إلى تواجد حكومي قوي من مسئولي وزارة الإسكان والجهاز القومي للاتصالات، والبنك المركزي المصري.

واختتمت فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى، تحت رعاية Audio Technology, Siemens, Bosch, Bose Professional, Vertiv, Panduit, Commscope, Milestone System, DELL, Raya, NTRA.