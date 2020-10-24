إقبال على لجان انتخابات مجلس النواب بمركز دشنا شمال قنا

شهدت اللجان الانتخابية فى قرى ومراكز محافظة قنا زحاما، فى أول أيام التصويت على انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الأولى، واصطف المواطنون أمام لجان الاقتراع.

وتشهد الدائرة الأولى ومقرها نجع حمادي مركز دشنا تنافس 31 مرشحا على 3 مقاعد فردية، وشهدت اللجان إقبالًا من قبل الناخبين من مختلف الأعمار خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشاد محافظ قنا بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التصويت داخل اللجان فى ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وحث المواطنين على المشاركة فى العرس الديمقراطى وإعطاء أصواتهم لمن يستحق.

وتستمر الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 23 و24 أكتوبر، حيث من المقرر فتح اللجان الانتخابية على مدار اليومين من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد” ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا” ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.