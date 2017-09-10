إقبال على قرض البتلو بالبنك الزراعى فى أسوان

سهير محمد تعقد الندوة التعريفية الثانية لتعريف الشباب بخطوات الحصول على قرض مشروع “البتلو” بمركز ادفو، محافظة أسوان،الخميس المقبل ضمن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بعنوان: ،"خطوة بخطوة ...كيف تحصل علي قرض البتلو " بالتعاون مع…

سهير محمد

تعقد الندوة التعريفية الثانية لتعريف الشباب بخطوات الحصول على قرض مشروع “البتلو” بمركز ادفو، محافظة أسوان،الخميس المقبل ضمن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بعنوان: ،”خطوة بخطوة …كيف تحصل علي قرض البتلو ” بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى فرع أسوان.

وقال عبدالله أبو الحمد رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن المبادرة تؤكد الدور الايجابي للمجتمع المدني في تبني وحل القضايا المجتمعية بالشراكة مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة.

واضاف أن تلك الندوة تنظمها المؤسسة بناء علي طلب ابناء مركز ادفو بعد نجاح الندوة الاولي التي تم عقدها بقرية بنبان بدراو والتي نتج عنها اقبال كبير من شباب المربين والمزارعين علي تلك القروض والذي اكدته طلبات الاقراض التي قدمت للبنك حتي الان لاننا نركز علي التعريف بمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها تمويل مشروعات الثروة الحيوانية مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الزراعي بالصعيد، ومنها مشروع البتلو لرفع الكفاءة الإنتاجية للحوم الحمراء والسيطرة علي جنون اسعاراللحوم والذي ظهر بشكل واضح في عيد الاضحي ومحاولة سد الفجوة والحد من استيراد ما يقرب من 650 ألف طن لحوم سنويًّا، بالاضافة لاستعراض سبل معالجة مشكلات المتعثرين بالبنك من خلال اللقاء المباشر بين العملاء وقيادات البنك الزراعي.

وتابع إن المؤسسة عبر هذه المبادرة بصدد إقامة عدد اخر من تلك الندوات التعريفية، بكل القرى والمراكز ومناطق الاستصلاح بالمحافظة، ليستفيد منها صغار المزارعين وشباب الخريجين.

واكد جمال السمان المدير الإقليمي للبنك الزراعي المصري بأسوان أنه يتم تعريف الشباب بالتيسيرات والمزايا المقدمة لهم للحصول علي قروض مشروع البتلو وآلية الصرف والتأمين علي الماشية ضد مخاطر النفوق والذبح الاضطرارى والسرقة والحريق والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لاستخدامها فى الغرض الممنوح له وهو التسمين، فضلا عن استعراض سبل معالجة مشكلات المتعثرين بالبنك لتسهيل حصولهم على قروض جديدة.

واشار الدكتور حسن الشقطي، وكيل كلية التجارة باسوان والمشارك في الندوة إلى أن الدولة باختصار في خضم هذه المبادرة تمنح صغار المربين ومنشآت التسمين والجمعيات تمويلا ميسرا لتسهيل شراء رؤوس ماشية أو شراء أعلافها، بمنح قروض بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين، تسلم على أربعة دفعات، كل دفعة بـ 100 الف جنيه، وكل منها تمول شراء 10 رؤوس بحد أقصى، وتشترط أن يمول البنك 75% فقط من قيمة الشراء لرؤوس الأبقار والجاموس.