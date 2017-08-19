إقبال على تخفيضات اللحوم قبل عيد الأضحي

محمد مجدي، الصاوي أحمدشهدت تخفضيات اللحوم، إقبالا من المواطنين قبل عيد الأضحي. وأقبل مواطنون وموظفون على فرع بيع اللحوم الطازجة التابع لوزارة الدفاع في محيط وزارة الزراعة، لشراء اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق خارج المنافذ الحكومية.وبلغت أسعار الضأن 110 جنيها مقارنة بـ140 جنيها



محمد مجدي، الصاوي أحمد

شهدت تخفضيات اللحوم، إقبالا من المواطنين قبل عيد الأضحي.

وأقبل مواطنون وموظفون على فرع بيع اللحوم الطازجة التابع لوزارة الدفاع في محيط وزارة الزراعة، لشراء اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق خارج المنافذ الحكومية.

وبلغت أسعار الضأن 110 جنيها مقارنة بـ140 جنيها والكندوز البلدي بـ95 جنيها مقارنة بـ120 و160 جنيها في السوق المحلي.

وقالت سهير محمود، ربة منزل، إن أسعار بيع المنفذ أرخص من السوق بكثير كما أن اللحوم المعروضة به مضمونة مقارنة بالمحلات الخاصة وأنها تشتري بشكل دائم من هذا المنفذ .

وأكدت أن الحكومة يجب أن تعمم هذة المنافذ في كل المناطق الجغرافية في مصر وعدم الاقتصار علي العاصمة فقط.

وأوضحت أن هذا التعميم سيساعد على مواجهة جشع التجار والمحتكرين والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب.

وتقدم الأسعار المخفضة للحوم أيضا، في الفرع الإستهلاكي التابع لشركة الأهرام للمجمعات الإستهلاكية، التابعة لوزارة التموين، والكائن في محيط وزارة الزراعة.

قال أحد العاملين في فرع المجمع الإستهلاكي، أن المستهلك يبحث دائماً عن السعر الأقل حتي وإن كان بـ1 جنيه فقط.