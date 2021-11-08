إقبال جماهيري كبير على عروض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح (صور)

شهد اليوم الأول من عروض مهرجان شرم الدولى للمسرح الشبابي فى دورته السادسة دورة “سميحة أيوب” إقبالا جماهيريا كبيرا على كل عروضه، خاصة عروض مسرح الشارع، حيث شهد العرض التونسي “البجعات” بساحة السوق القديم بشرم الشيخ حضور جماهيرى كبير ، والعرض من إخراج حسام السلامى.

كان قد خصص المهرجان يومًا احتفائيًا بالمسرح التونسي ورموزه وفنانينه، وكرم السفير محمد بن يوسف سفير تونس بجمهورية مصر العربية المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان عقب العرض التونسي ” البجعات ” الذي عرض ضمن محور مسرح الشارع بالسوق القديم .