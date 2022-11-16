إقبال النجوم على صناعة أغاني المونديال.. شراء لأسهم البقاء في بورصة الانتشار

يتهافت كثير من مطربي الوطن العربي حاليا على المشاركة في تقديم أغنيات جديدة تزامنا مع انطلاق مونديال كأس العالم 2022 والذي سينطلق 20 نوفمبر الجاري .

حيث طرحت النجمة التونسية لطيفة أغنية جديدة بعنوان” مربوحة” كلمات وألحان حمدي المهيري واخراج شريف ترحيمي وتم تصويرها بدبي مؤخرا .

كذلك شارك 5 مطربين عرب أبرزهم فضل شاكر وأحمد شيبة من مصر في أغنية جديدة للمونديال بعنوان” عرب ” وسيتم طرحها مع انطلاق المونديال الأيام القادمة ، الأغنية كلمات عبد الله التميمي وألحان مشعل العروج وتوزيع موسيقي جيهون جيلكتان .

أيضا أعلن اتحاد الفيفا عن مشاركة نجم المهرجانات أو الأداء الصوتي حسن شاكوش في احتفالية مونديال قطر 2022 .

عوض بدوي : الأمر يمكن أن يكون هدفه الكسب المادي لهؤلاء المطربين

تساءل الشاعر الغنائي عوض بدوي عن سبب تقديم مطربين مصريين أغنية لمونديال كأس العالم 2022 بقطر ومصر غير مشاركة في الأساس في المونديال .

ولفت الى أن الحدث ليس بأهمية المناسبات الوطنية الهامة في بلادنا حتى يشارك فيها مطربين مصريين ، حقيقة أمرا غريبا أن يقدم حسن شاكوش وشيبة أغنيات لكأس العالم .

وأضاف أن الأمر يمكن أن يكون هدفه الكسب المادي لهؤلاء المطربين ، أما لطيفة فيمكن أن تقدم أغنية لكأس العالم لأن منتخب بلادها مشارك في المونديال هذه المرة .

محمود عبد الستار :هناك نجوم كثيرون يتسابقون لتقديم أغنيات للمونديال منهم تامر حسني

أعرب منظم الحفلات محمود عبد الستار أن هذه الأغنيات سيتم الانتقاء منها لعرضها في مونديال كأس العالم بقطر 2022 الذي سيبدأ 20 نوفمبر الجاري .

ونوه إلى أن هناك نجوما كثيرين يتسابقون لتقديم أغنيات للمونديال منهم تامر حسني ومحمد حماقي الأيام القادمة قبل انطلاقه ، بالإضافة الى لطيفة وحسن شاكوش وأحمد شيبة وغيرهم .

وتابع قائلا إن هذه الأغنيات هدفها الاحتفال بهذه المناسبة الرياضية الهامة فقط ، وتواجد أي مطرب فيها أمرا مهما وإضافة كبيرة له لأنه حدث سيراه أكثر من 7 مليار شخص على مستوى العالم .

أحمد الناصر : مع وجود هذه المناسبات نستعيد هذه الأغنيات

وأوضح الملحن أحمد الناصر أنه ليس ضروريا أن يغني مطرب للمونديال حتى لو لم تشارك دولته في البطولة فذلك ليس فيه أزمة أبدا.

وأضاف أن هذه الأغنيات مثل الأعمال الفنية الغنائية التي يطرحها المطربين طيلة الوقت قد تنجح أو تفشل حسب تقبل الجمهور لها .

ولفت إلى أن أغنيات مونديال قطر 2022 مثل أغاني المناسبات الأخرى ، لاتبقى لسنوات طويلة ، لكن مع وجود هذه المناسبة نستعيد هذه الأغنيات سواء مناسبة مونديال كأس العالم بقطر أو أي مناسبة رياضية وفنية أخرى .

وأضاف أنه حينما غنى حمادة هلال ” والله وعملوها الرجالة” بعد فوز منتخصب مصر ببطولة أفريقيا في أحدى السنوات نظل حتى الآن نتذكر الأغنية حينما يأتي موعد البطولة.

وتابع :”هكذا أي مناسبة رياضية أخرى يسري عليها نفس الأمر سنتذكر أغنيات لطيفة وشيبة وغيرهم لمونديال قطر الأيام القادمة حينما يأتي موعد أي مونديال لكأس العالم في حياتنا “.