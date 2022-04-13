إقبال المتاجر الأمريكية على الجينز المصري يقفز بأكثر من الضعف في فبراير الماضي

قفز إقبال الشركات والمتاجر الأمريكية على الجينز المصري بأكثر من الضِّعف، خلال شهر فبراير الماضي، وفق أرقام مكتب الأمريكي للمنسوجات والملابس “أوتيكسا”، التي أوردها موقع “سورسينج جورنال” المتخصص.

تأتي مصر في المركز السادس على قائمة مصدّري منتجات الجينز إلى الولايات المتحدة، بعد بنجلاديش والمكسيك وفيتنام وباكستان والصين، إلا أنها تفوقت عليهم من حيث نسبة نمو المبيعات متخطية الضِّعف على أساس سنوي، بإجمالي 34.46 مليون دولار.

إقبال على الجينز المصري

وحسب تصريحات بيل كيرتين، مدير إحدى الشركات بولاية نيوجيرسي، فإن مصر تمثل خيارًا جيدًا للشركات الأمريكية التي تسعى للابتعاد عن الواردات الصينية، خاصة بعد أزمة كورونا،

مشيرًا إلى أن العديد من المصانع المصرية تتمتع بقدرات إنتاجية جيدة، كما أنها تتفهم مطالب السوق الأمريكية جيدًا، علاوة على إعفاء المنتجات المصرية من الجمارك.

وتشهد المتاجر الأمريكية في الأشهر الأخيرة إقبالًا كبيرًا على منتجات “الجينز”، وهو ما رفع حجم الاستيراد في شهر فبراير بنسبة 32%، بالمقارنة مع العام السابق، بإجمالي 607 ملايين دولار، وفق بيانات “أوتيكسا”.