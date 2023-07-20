إقامة مهرجان القاهرة للدراما في العلمين.. نقاد: أمر رائع وترويج للمدينة

تنطلق الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة هذه المرة، بعد إقامة النسخة الأولى للمهرجان في القاهرة العام الماضي برئاسة النجم القدير يحيى الفخراني.

وتتشكل لجنة التحكيم للمهرجان من فنانين ونقاد مختلفين أبرزهم، لقاء سويدان ونجلاء بدر وصابرين والناقدة خيرية البشلاوي ومحمد ممدوح وغيرهم.

تقام الدورة الثانية في 12 أغسطس القادم بمدينة العلمين الجديدة بصورة استثنائية، ويعرض العديد من الأعمال الدرامية التي قدمت للجمهور بموسم شهر رمضان وخارجه أيضا هذا العام.

رامي المتولي: الإنتاج الدرامي يسمح بوجود أكثر من مهرجان للدراما

يرى الناقد الفني رامي المتولي أن مهرجان القاهرة للدراما طالما كان تأسيسه جيد وهناك معايير فيه لتوزيع الجوائز ولجنة التحكيم واضحة، فلا توجد أزمة في إقامة دورات مختلفة منه.

ويمكن أن تختار لجنة تحكيم معينة الأعمال الدرامية ذات طابع تجاري في دورة معينة، وفي دورة أخرى نجد لجنة التحكيم تركز على الدراما التي تحمل طابع فني بصورة أكبر وفق” المتولي” ، لذلك اللجان نفسها تختلف من دورة لأخرى .

وأضاف أن الإنتاج الدرامي يسمح بوجود أكثر من مهرجان للدراما، وذلك قد يكون صعبا بالنسبة للسينما لكون الإنتاج السينمائي ليس فيه تنوع ومنصب على الأفلام التجارية وعددها ليس كبيرا.

وفيما يتعلق بإقامة مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة قال: أمر مميز أن ينصب الاهتمام لتشجيع السياحة في هذا المكان وأن ينضم لقائمة الأماكن السياحية الموجودة بمصر، وشيئا جيدا للغاية أن يكون هناك اهتمام من كل الجهات والمؤسسات في الترويج لمدينة العلمين، خاصة أنه يحدث تطوير كبير فيها.

وأردف قائلا إنه جيد أن تقوم كل مؤسسة قادرة على دعم مدينة العلمين بفعل ذلك، لأن ذلك سيصب في المدخول الاقتصادي والسياحي وشكل بلادنا بصورة عامة .

سمير الجمل: إقامة مهرجان القاهرة هذا العام بالعلمين أمر رائع

من جانبه قال السيناريست سمير الجمل إنه كان عضوا بمهرجان الإذاعة والتلفزيون ، وكان له قيمته واسمه في الماضي، لذلك نتمنى أن يهتم مهرجان القاهرة للدراما الدورة الثانية بالخوض في مشاكل وأزمات تتعلق بالدراما المصرية ولايكون الأمر مجرد احتفالية للفنانين فقط وفق” الجمل.

وأشار إلى أن إقامة مهرجان القاهرة هذا العام بمدينة العلمين أمر رائع، حيث إن ذلك يشجع السياحة لأنها مدينة عالمية وترتبط بأحداث الحرب العالمية الثانية ، لذلك الأمر سيكون مختلفا .

وتابع قائلا الأهم في إقامة مهرجان القاهرة للدراما الجانب الثقافي ومناقشة الأمور المتعلقة بصناعة الدراما وكيفية تطويرها للأفضل .

أحمد سعد الدين: مهرجان القاهرة للدراما يشبه حفل توزيع جوائز الأوسكار

بينما أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مهرجان القاهرة للدراما يشبه حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث يقام في يوم واحد لتوزيع الجوائز لنجوم وفناني الدراما الذين تميزوا عام 2023، أما لجنة التحكيم فتجتمع معا منذ فترة طويلة لاختيار المكرمين والأعمال الدرامية الفائزة.

وشدد على أن إقامة مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين النسخة الثانية شيء مميز، لأنها تنتمي للجيل الرابع وهي مكان سياحي رائع، وفي نفس الوقت كل المهتمين بصناعة الدراما سيذهبون للعلمين وهي دعاية رائعة للمدينة .

أكد كذلك على أن ذلك يخلق فرصة كبيرة لخروج مهرجان الدراما من الشكل التقليدي الذي كان يقام به في القاهرة، بمعنى أنه كان سيقام في دار الأوبرا المصرية أو قاعة المؤتمرات الجديدة بمحور المشير طنطاوي، أما أن يخرج المهرجان لمدينة العلمين فذلك رائع، لاسيما أنها مدينة جديدة وفيها احتفاليات كثيرة ومهمة، لذلك يصب ذلك في صالح المهرجان والمدينة أيضا .

قال أيضا أننا نتمنى أن نرى في الدورة القادمة لمهرجان الدراما، كل النجوم ولا يقتصر على الفنانين والنجوم المكرمين فقط، بل نتمنى أن يكون مثل مهرجان القاهرة السينمائي السنين الأخيرة نرى فيه معظم النجوم سواء كانوا مكرمين أوحضور فقط .