استثمار

إقامة ماراثون مصر الدولي في الأقصر (صور)

للسنة التاسعة والعشرين على التوالي، أقيم صباح اليوم للجمعة، بمحافظة الأقصر، ماراثون مصر الدولي تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة الأقصر . وقالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إنه شارك في الماراثون متسابقين من حوالي 32…

دعاء محمود 6:14 م, الجمعة, 14 يناير 22 6:14 م, الجمعة, 14 يناير 22

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للسنة التاسعة والعشرين على التوالي، أقيم صباح اليوم للجمعة، بمحافظة الأقصر، ماراثون مصر الدولي تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة الأقصر .

وقالت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إنه شارك في الماراثون متسابقين من حوالي 32 دولة مختلفة حول العالم منها مصر و أمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا والمكسيك والبرازيل وإنجلترا والسويد وفنلندا والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وليبيا والمغرب وغيرها من دول العالم، وفي نهاية الماراثون تم الإعلان عن فوز متسابقين من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا وروسيا والأردن.

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وأشارت مساعد الوزير للترويج إلى أن رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات يأتي في إطار ملامح الإستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال المشاركة فى الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإظهار تميزه وتنوعه وأنه مقصد متجدد نابض بالحياة.

كما تم توزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية التي تصدرها الوزارة عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، على جميع المشاركين بالماراثون.

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وأشاد المشاركون في الماراثون بالتنظيم الرائع له، معربين عن كامل سعادتهم بزيارة الأقصر ومعالمها الأثرية والسياحية المتميزة والتعرف علي حضارة مصر العريقة والاستمتاع بالشمس الدافئة والرحلات النيلية و البالون الطائر و غيرها من الأنشطة السياحية بالمدينة، مؤكدين على حفاوة الاستقبال من قبل أهالي المحافظة.

جدير بالذكر أن ماراثون مصر الدولي في الأقصر هو أقدم سباق يقام في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد انطلق صباح اليوم من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري بالبر الغربي بالأقصر، مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه الى طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

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بقلم دعاء محمود

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