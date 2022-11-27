إقامة عزاء المنتج وجيه الليثي بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم

يستقبل الإعلامي عمرو الليثي مساء اليوم مراسم عزاء عمه المنتج الفني وجيه الليثي الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراعه مع المرض ، ويقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين .

وحرصت نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة، على نعي المنتج الفني الكبير، وجاء في البيان الخاص بنقابة المهن السينمائية: “وداعا المنتج الكبير وجيه الليثي ، مسيرة عطاء أمضيتها بنبل، حافظت على العلاقات الإنسانية الصادقة، وساهمت في إنجاز العديد من الأعمال الفنية الكلاسيكية التي سطرت في تاريخ صناعة السينما في مصر والعالم العربي”.

وتابع: “فجاء استحقاقكم بتكريم مهرجان الإسكندرية 2022 عن مجمل أعمالكم، واجهت في معركة صامتة ضراوة المرض وشراسته، رحمكم العلي القدير وأسكنكم فسيح الجنات، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان”.

يذكر أن عمرو الليثي أعلن عن وفاة عمه وجيه الليثي عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك ” معلقا ” “انتقل إلى رحمة الله تعالي عمي المنتج وجيه الليثي وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفي محمود والعزاء غدا في الحامدية الشاذلية”.

جدير بالذكر أن، المنتج والموزع السينمائي وجيه الليثي من مواليد القاهرة عام 1944، وتخرج من كلية التجارة عام 1967، وهو الشقيق الأصغر للمنتج والسيناريست ممدوح الليثي والمنتج جمال الليثي والمنتج إيهاب الليثي وعم الدكتور الإعلامي عمرو الليثي.