إقامة العرض الخاص لفيلم «وش في وش» بحضور أبطاله

تواجد أبطال فيلم ” وش في وش” الجديد العرض الخاص الذي يقام بمسرح موبينيك 6 أكتوبر، وهم محمد ممدوح وأمينة خليل وعدد من الفنانين ، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معا على السجادة الحمراء المخصصة للاحتفالية اليوم .

يشارك في الفيلم عدد من الفنانين، منهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وأسماء جلال وبيومي فؤاد وسلوى محمد علي، بالاضافة لتواجد بعض الفنانين لتهنئة أبطال الفيلم .

فيلم وش في وش يعود به محمد ممدوح للسينما بعد غياب ، ويلتقي فيه بالنجمة أمينة خليل بعد نجاحهما معا في مسلسل ” جراند أوتيل” منذ سنوات وشاركهما فيه أيضا النجم عمرو يوسف .