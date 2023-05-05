إقامة أول مهرجان للنحت على الرمال بالإسكندرية على شاطئ السرايا العام

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تنظيم “مهرجان للنحت على الرمال على شواطئ الإسكندرية” بالتعاون مع جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، والمقرر له أن يُقام على شاطئ “السرايا العام” ، ويستمر لمدة 4 أيام تبدأ من الأحد 7 مايو وحتى الأربعاء 10 مايو الحالى.

وأكد الشريف على دعم المحافظة لجميع الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة على شواطئ الإسكندرية.

ووجه المحافظ، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف و شيرين مصطفى رئيس الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، بضرورة الإعداد والتجهيز الجيد لشواطئ الإسكندرية لاستقبال أية فعاليات ترفيهية أو رياضية، وإظهار المهرجان بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة الإسكندرية.

ولفت إلى أهمية الحرص علي نظافة الشاطئ، وتجهيز دورات المياه وغرف خلع الملابس و توفير كل احتياجات المشاركين في المهرجان.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لم ولن تدخر جهدا لكي تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها، مضيفا أن هذا المهرجان هو الأول من نوعه الذي تستضيفه شواطئ الإسكندرية.

وأشار “عبد الرازق” إلى أن عدد المشاركين في المهرجان هم 13شخصا من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط وسيتم اختيار 3 فائزين من المشاركين فى المهرجان للحصول على جوائز قيمة.