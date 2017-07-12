إقامة أول مصنع لبوريسزيو البولندية فى مصر والشرق الأوسط

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد المنطقة الاقتصادية ببولندى، برئاسة مارتا دارجاس، رئيس وفد المنطقة الاقتصادية البولندية، ويضم الوفد فيليب سوش، رئيس الغرفة التجارية البولندية الأفريقية، ودومنيك زاكوفيسكي، مدير التمويل فى المنطقة الاقتصادية البولندية، وميخاو رافاوفتش، مدير الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية البولندية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بالوفد البولندى فى زيارتهم إلى مصر، والتى تأتى بالتزامن مع مرور 90 عاما على العلاقات التاريخية والاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وأعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات وعدد الشركات البولندية فى مصر، والبالغ عددها حاليا 93 شركة بولندية، وإقامة شراكات ناجحة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين، مؤكدة أن مصر سوقا مفتوحة للتوسع فى الاستثمارات البولندية، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبرى فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز التى يمكن أن يستفيد بها المستثمرون البولنديون فى مصر.

وأوضح الوفد البولندى، أن عددا كبيرا من كبريات الشركات البولندية ترغب فى توسع استثماراتهم فى مصر، إضافة إلى أن عددا آخر يعتزمون ضخ استثمارات جديدة فى ظل الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين بيئة الاستثمار، ونظرا لطبيعة موقعها الجغرافى الذى يعد بمثابة نقطة انطلاق لتلك الشركات نحو القارة الأفريقية، مشيرين إلى أن مجموعة “بوريسزيو” البولندية إحدى أكبر المجموعات العالمية فى إنتاج مكونات وقطع غيار السيارات تريد الاستثمار فى مصر عبر إقامة مصنعها الأول فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تمتلك 60 مصنعا بكل قارات العالم.