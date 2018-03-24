إقامة أول صلاة جمعة بمسجد الفتاح العليم فى العاصمة الجديدة

بدور إبراهيم أدى اللواء أ.ح حسن عبد الشافى مدير ادارة المهندسين العسكريين وعدد كبير من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب وعدد من قيادات الشركة والعاملين بالمشروع صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم والذى تقوم بتنفيذه الشركة تحت اشراف الهيئة

بدور إبراهيم

أدى اللواء أ.ح حسن عبد الشافى مدير ادارة المهندسين العسكريين وعدد كبير من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب وعدد من قيادات الشركة والعاملين بالمشروع صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم والذى تقوم بتنفيذه الشركة تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستمعوا الى الخطبة التى تناولت خلق الإيجابية كسلوك باعتبارها أصل عظيم من أصول الإسلام، الذي يدعو إلى إيجابية الفرد ومسئوليته تجاه دينه ووطنه والاسهام في بنائه واستقراره وتقدمه بالعمل والانتاج وأن يكون عضواً فعالاً إيجابياً منتجاً نافعاً لنفسه وأهله ومجتمعه كما تناول الخطيب الحديث عن الفرق بين الإيجابية والسلبية مشيرا أن الايجابية بناء والسلبية هدم وفناء.

كما تحدث الخطيب عن الإيجابية فى حياة الرسول والأنبياء وضرب أمثلة من القران والسنة فى الإيجابية حتى فى عالم الحيوان عندما طلبت النملة من النمل أن يبتعد عن نبى الله سليمان وجنوده حتى لا تطأهم أقدامهم فلم تفر النملة بنفسها بل دعت باقى النمل الى الابتعاد عن الخطر، كما أشار إلى أن فى حياتنا المعاصرة فإن مجتمعنا فى حاجة إلى الإيجابية؛ في جميع مجالات الحياة؛ في الفكر والدعوة..في الاقتصاد والسياسة والعمل والإنتاج والتعليم و الصحة والزراعة والصناعة والتجارة من أجل بناء وطننا الحبيب مصر.

على جانب آخر ألقى اللواء حسن عبد الشافى كلمة عقب انتهاء الصلاة أثنى فيها على موضوع الخطبة وضرورة أن يكون كل فرد إيجابيا فى عمله وفى حياته وطالب العمال بمواصلة الاجتهاد حتى انتهاء المشروع ليصبح أكبر مسجد فى مصر.

يذكر أن مسجد الفتاح العليم يسع 12 الف مصل ويتكون من بدروم يضم مصلى رجال (1200 مصلى ) ومصلى سيدات (300 ) و(2) ميضة للرجال ومثلهما للنساء ومتحف رسالات سماوية ودار تحفيظ قرآن ومستوصف ودور أرضى يتكون من صحن المسجد يتسع لعدد (6300 مصلى ) ويضم عدد 6 مداخل ومدخل جانبى لمصلى السيدات بالدور الأول وعدد 4 مآذن بارتفاع 90 م للمأذنة والقبة الرئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وارتفاع 28 م وعدد 4 قباب ثانوية للصحن بقطر 12.5 وارتفاع 10م وأسوار بطول 2000 متر طولى.