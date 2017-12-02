إقالة وشيكة تنتظر نيبوشا مع الزمالك بعد نزيف النقاط أمام الرجاء

علي المصريتنتظر الصربى نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفنى لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، إقالة وشيكة من قيادة فريق الكرة بالقلعة البيضاء.وواصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط، هذا الموسم، بعدما رفع رصيده للنقطة 19 من أصل 11 لقاء "يتبقى للفريق مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش تقام 3 يناير"، بت

علي المصري





تنتظر الصربى نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفنى لفريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، إقالة وشيكة من قيادة فريق الكرة بالقلعة البيضاء.

وواصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط، هذا الموسم، بعدما رفع رصيده للنقطة 19 من أصل 11 لقاء “يتبقى للفريق مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش تقام 3 يناير”، بتعادله أمام الرجاء، بهدف لكل فريق ضم لقاءات الجولة 12 للدوري.

وسقط الزمالك أمام سموحة بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مصر المقاصة، قبل أن يواصل الانهيار في الجولة 12 للدوري، بفقدانه للنقطة الخامسة على التوالي، على يد الرجاء، الذي كان قريبًا من خطف نقاط اللقاء.