إقالة مسئول سعودي بسبب صورة مسيئة للملك فيصل

بي بي سي أقالت السلطات في السعودية وكيل وزارة التعليم بسبب صورة نُشرت خطأ في كتب مدرسية يظهر فيها "يودا"، وهو شخصية من فيلم "حرب النجوم" إلى جانب الملك فيصل أثناء توقيعه ميثاق الأمم المتحدة.وقد سُحب الكتاب المدرسي من التداول على عجل، بعد أن أثارت الصورة تندّر مستخدمي وسائل التواصل الاجتما

بي بي سي



أقالت السلطات في السعودية وكيل وزارة التعليم بسبب صورة نُشرت خطأ في كتب مدرسية يظهر فيها “يودا”، وهو شخصية من فيلم “حرب النجوم” إلى جانب الملك فيصل أثناء توقيعه ميثاق الأمم المتحدة.





وقد سُحب الكتاب المدرسي من التداول على عجل، بعد أن أثارت الصورة تندّر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت السلطات إقالة محمد بن عطية الحارثي، وكيل الوزارة للمناهج وبرامج التربية، وقالت إنه يجري طبع كتب دراسية جديدة بسبب خطأ غير مقصود”، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وتعود الصورة لفنان شاب يُدعى عبد الله الشهري، الذي اشتهر بمزج شخصيات ثقافة البوب مع الأحداث التاريخية.

وقال الشهري إنه فوجئ برؤية الصورة التي ابتكرها في أحد الكتب المدرسية المقررة، ولا يدري كيف وصلت إلى هناك.

وأضاف أن “الفكرة تكونت لديه عندما رأى صورة للرئيس المصري الراحل أنور السادات واقفًا إلى جانب ميكي ماوس خلال زيارته لديزني لاند”.

وأشار إلى أنه اختار شخصية “يودا” لوضعها في الصورة إلى جانب فيصل الذي كان حينها مبعوثًا للشئون الخارجية لوالده الملك عبد العزيز آل سعود؛ لأن “الاثنين معروفان بذكائهما وقوتهما، كما أنهما يتسمان بالهدوء”، وإنه لم يقصد السخرية.

ومن ضمن التعليقات الساخرة ما قاله أحد المدرسين من أن هذا جاء عقابًا لوزارة التربية بسبب زيادتها ساعات العمل الأسبوعية ساعة كاملة.

ومن التعليقات أيضًا ما جاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هل تذكرون يوم أن وقّع يودا إلى جانب الملك فيصل ميثاق الأمم المتحدة؟ وزارة التربية تذكر”.