إقالة لجنة الحكام.. الأهلي يقرر مقاطعة مسابقات اتحاد الكرة لحين تنفيذ مطالبه

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر – السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي، والتي يأتي على رأسها إقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها – على حد تعبيرهم -.

وكان الأهلي قد تعادل أمام فاركو مساء أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن منافسات الدوري المصري، في اللقاء الذي شهد جدلًا تحكيميًا بسبب هدف ملغي للأحمر مع الدقائق الأخيرة من المباراة بداعي التسلل.

قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم ما يلي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر – السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة

وأوضح النادي في ختام بيانه، أن محمود الخطيب سيقوم بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.