إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.. ومصدر يكشف موعد تعيين البديل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقالة المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.

كما قرر رئيس الوزراء اختيار اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك للقيام بأعمال رئيس الجهاز.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز في تصريحات لـ «المال»، إنه تم إخطار المهندس أيمن حسام الدين بقرار الإقالة أمس الأول، مشيرًا إلى أن استمرار الرشيدي في منصبه الجديد قائمًا بأعمال رئيس الجهاز سوف يستغرق فقط بضعة أيام.

ورجح المصدر أن يتم الإعلان عن الرئيس الجديد لجهاز حماية المستهلك خلال الأسبوع الراهن، منوهًا بأنه من الصعب التكهن بأشخاص معينة، إذ إن قرار التعيين يقع تحت مسؤوليات رئاسة الوزراء فقط.

وبشأن الأسباب وراء إقالة رئيس الجهاز الذي كان من المقرر انتهاء مدة رئاسته بعد عام، قال المصدر إنها ليس معلومة بشكل قطعي حتى الآن، غير أنها سيتم الكشف عنها قريبًا.

يذكر أن أيمن حسام الدين، كان قد تولى مهام رئاسة جهاز حماية المستهلك منذ 3 أعوام وتحديدًا في 15 ديسمبر 2020 الماضى.

ومن المقرر أن يتولى اللواء شريف الرشيدي عمله كقائم بأعمال رئيس الجهاز اعتباراً من الأحد المقبل.