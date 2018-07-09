إف 5 نتوركس: 3.6 مليون دولار متوسط تكلفة اختراق البيانات عالميا‎

المال خاص:مع اقتراب بطولة كأس العالم من مراحلها النهائية، يزداد تركيز قراصنة الإنترنت في المنطقة على استغلال هذه المناسبة لإطلاق هجماتهم الإلكترونية الخبيثة، إذ يعمل هؤلاء القراصنة على تجهيز شبكات البوت نت الخبيثة للهجوم على الشركات التي تعمل بشكل أكبر على تعزيز مستوى أمن تطبيقاتها وبياناتها.

المال خاص:

مع اقتراب بطولة كأس العالم من مراحلها النهائية، يزداد تركيز قراصنة الإنترنت في المنطقة على استغلال هذه المناسبة لإطلاق هجماتهم الإلكترونية الخبيثة، إذ يعمل هؤلاء القراصنة على تجهيز شبكات البوت نت الخبيثة للهجوم على الشركات التي تعمل بشكل أكبر على تعزيز مستوى أمن تطبيقاتها وبياناتها.

اللائحة العامة لحماية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي GDPR، وهي على شبكة الإنترنت تعادل في عملها تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، سيكون لها حضور قوي أيضاً هذا الصيف.

وستكون عقوبة أي اختراق أمني ما بين 2% و 4% من قيمة التداول العالمي أو مابين 10 مليون و 20 مليون يورو، حسب حجم الاختراق الأمني.

ويمكن للهيئة المشرفة التابعة لقانون GDPR رفع البطاقة الحمراء، كما يقول المثل، فوراً إذا ما اعتبرت وجود أي خطر غير مقبول يحيط ببيانات أحد مواطني الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للدراسة السنوية الثانية عشرة التي قام معهد بونيمونPonemon والخاصة بتحديد الخسائر التي تسببها الخروقات الأمنية، فإن متوسط التكلفة العالمية لخروقات البيانات يبلغ 3.62 مليون دولار حالياً.

أما بالنسبة للخسائر المتعلقة بسمعة الشركات المخترقة فمن الصعب تحديدها، وعليه فمن غير المجدي الحصول على بطاقة حمراء بسبب الإهمال في الامتثال للوائح حماية البيانات.

وكأية منافسة أخرى، يجب على كل شركة الآن تدريب موظفيها والبقاء على أهبة الاستعداد للوقوف في وجه الهجمات الإلكترونية بهدف حماية البيانات.

تنقسم مباراة كرة القدم إلى نصفين اثنين، وكذلك الأمر بالنسبة لشبكة الإنترنت، حيث تشير الأبحاث الحديثة التي أجرتها شركة F5نتوركس إلى أن نصف حركة البيانات على شبكة الإنترنت حول العالم يأتي من برمجيات التتبع، و30% منها خبيثة.

ومعظم هذه البرمجيات تبحث عن نقاط الضعف أو تسرق بيانات المواقع الإلكترونية أو تشارك في هجمات الحرمان من الخدمة الموزّعةDDoS.

كما يمكن لهذه البرمجيات تسريع عملية اكتشاف كلمات المرور لاختراق الحسابات على شبكة الإنترنت، أو المشاركة في تعدين العملات الرقمية مثل عملة البيتكوين، أو حتى مهاجمة أي شيء يتطلب شبكة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر.

وبهذه المناسبة، قال كايرون شيفارد، كبير أخصائيي أمن المعلومات لدى شركة F5 نتوركس: “يتم تصميم معظم الهجمات المعتمدة على شبكات البوت نت الخبيثة بهدف التعطيل والاستغلال.

وتشمل الهجمات المعتادة على رسائل البريد الإلكتروني المزعجة المتتابعة، وأنشطة هجومية للحرمان من الخدمة مصممة لمنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية. ومن المخاوف الأخرى التي أشارت إليها شركةF5 نتوركس تمثلت بالارتفاع الحاد للهجمات الخبيثة التي تُدعى بـThingbots، والتي يتم تنفيذها بشكل كامل من خلال الأجهزة المتصلة بالإنترنت أو ما يعرف بأجهزة إنترنت الأشياء.

وتحولت عملية استهداف هذه الأجهزة المتصلة بالإنترنت بسرعة لتصبح الطريقة المفضلة لمجرمي الإنترنت وذلك لمستوى الحماية الضعيف الذي يحيط بهذه الأجهزة وسهولة اختراقها”.

وقد وجدت مختبرات شركة F5 أن هجمات بروتوكول Telnetالعنيفة التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء قد ارتفعت بنسبة 249% على أساس سنوي (2016-2017) في الوقت الذي يتوقع فيه أيضاً أن تتوسع ترسانة أجهزة إنترنت الأشياء بشكل ضخم جداً. حيث أفادت مؤسسة الأبحاث جارتنر مؤخراً بوجود 8.4 مليار جهاز من أجهزة إنترنت الأشياء قيد الاستخدام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 20.4 مليار جهاز مرتبط بالإنترنت بحلول عام 2020.

كما أن مخاطر هجمات البوت نت الخبيثة تزداد بشكل كبير عند الانتقال للعمل في بيئات السحب المتعددة حيث باتت العديد من الشركات اليوم تعمل من خلال هذه البيئات انطلاقاً من ضرورات تشغيلية. والعديد من مستخدمي البيئات السحابية على وجه الخصوص يفترضون أن مستوى الأمان هو أفضل بشكل أساسي ضمن السحابة، وهم لا يدركون بأن البيئات السحابية أيضاً يمكن أن تعاني.