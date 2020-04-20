«إف 5 نتوركس» للحلول الأمنية تخطط لافتتاح مكتب بالقاهرة

كشف ممدوح علام، المدير الإقليمي لشركة إف 5 نتوركس للحلول الأمنية في السعودية وشمال أفريقيا عن اعتزامها افتتاح مكتب تمثيلي لها في القاهرة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر مازالت سوقا واعدة بالنسبة للشركة من حيث حجم أعمالها، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك ردًّا علي المال خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم عبر منصة الاجتماعات أونلاين المعروفة باسم زووم.

وقال علام إن شركته تأسست في امريكا خلال عام 1996، ويعمل بها نحو 5 آلاف موظف، وتسعى إلى تأمين التطبيقات التي تعتمد عليها الشركات والمستخدمون الأفراد إلكترونيًا لتعزيز مرونة الأعمال والارتقاء بمستوى الكفاءة المنشودة.

وأكد أن 91% من المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لديها خطط مسبقة للتحول الرقمي في حين يصل النسبة عالميا إلي 88%، كما أن 70% من المؤسسات تستخدم 10 تطبيقات فأكثر.

ونوه بان 77% من المؤسسات أيضًا قامت خلال المرحلة الماضية بميكنة عمليات الشبكات لدعم إنتاجيتها، لافتًا إلى أن إف 5 نتوركس تأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بكل مرحلة في التحول الرقمي علي حدا .

وأشار إلي أن الشركة اتخذت مجموعة من التدابير العاجلة بشأن التعامل مع فيروس كورونا بما يضمن حماية موظفيها وعملائها وشركائها والمجتمع من الوباء العالمي منها منح رخص مجانية للعمل عن بعد تحت اسم حلول vpn remote access لمدة 45 يوم تجدد لمرة أخرى، إلى جانب إتاحة وتركيب وتشغيل والتدريب على حلول حماية البني التحتية لشبكات الانترنت من اي اختراقات خارجية.