إف 5 نتوركس تدعو الشركات للحذر من مجرمى الإنترنت ‎

تزامنا مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات، أطلقت شركة “F5 نتوركس” تحذيرا للشركات في ظل ارتفاع وتيرة وحدّة الهجمات الإكترونية التي تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء، وتهدف إلى سرقة بياناتهم الرقمية والاستيلاء على أموالهم.

وقال تبريز سيرف، المدير الإقليمي لدى شركة “F5 نتوركس” في المنطقة : “تفرز أنشطتنا الرقمية المتنامية بيانات جديدة كل يوم، وينشط في هذا السياق مجرمو الإنترنت في محاولاتهم لسرقة البيانات من التطبيقات، واستنزاف الأموال من الحسابات المصرفية، أو استخدام برامج الفدية لابتزاز الأفراد والشركات وطلب الفدية المالية منهم.

و حثت ” F5 نتوركس” الشركات في يوم خصوصية البيانات على الانتباه إلى التهديد المتزايد الذي تمثله البرمجيات الخبيثة للأجهزة الجوالة، وأثر ذلك على عملاء الشركة والبنية التحتية التقنية، و الشركات على اتخاذ تدابير صارمة لحماية وحماية البيانات.

وأضاف “تبريز” أننا نشهد اليوم انتشارا متزايدا للخدمات المرتكزة على التطبيقات، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة المساعد الافتراضي، مما يعكس الاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول، وكلما زاد حجم التعاملات عبر هذه التطبيقات كلما كان من الصعب على المستهلكين إدارة وتأمين بياناتهم الرقمية بأنفسهم.

واختتم بالقول: “يسعى المجرمون الإلكترونيين إلى اختراق التطبيقات عبر مختلف البرمجيات الخبيثة، وبرامج التزييف التي تحاول سرقة بيانات بطاقات الكريدت كارد، وعمليات الغسيل التي تتم لأوراق الاعتماد، والمتاجرة في السلع الرقمية المسروقة، وبيع حقوق الملكية الفكرية للشركات، وكل ذلك بهدف تحقيق عوائد مالية من هذه العمليات، وينبغي على المؤسسات في المقابل اتباع سياسات أمنية قوية قائمة على إجرءات صارمة للتحقق من صلاحيات المستخدمين، بهدف الحفاظ على هوياتهم الرقمية وإبقاء بياناتهم الرقمية في أمان.