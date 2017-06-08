إف بى آى يزعم: قراصنة روس بثوا أخبارًا كاذبة تورط قطر ‎

التحقيقات الفيدرالي: قصة إخبارية وهمية أدت إلى كارئة دبلوماسية مع عدة دول المال - خاص:زعمت صحيفة جارديان أن خبراء فى مكتب التحقيقات الفيدرالى، إف بى آى، قاموا بزيارة العاصمة القطرية الدوحة فى مايو الماضى للتحقيق فى شكوك حول قيام قراصنة روس بزرع أخبار ملفقة أدت إلى كارثة.



التحقيقات الفيدرالي: قصة إخبارية وهمية أدت إلى كارئة دبلوماسية مع عدة دول

المال – خاص:

زعمت صحيفة جارديان أن خبراء فى مكتب التحقيقات الفيدرالى، إف بى آى، قاموا بزيارة العاصمة القطرية الدوحة فى مايو الماضى للتحقيق فى شكوك حول قيام قراصنة روس بزرع أخبار ملفقة أدت إلى كارثة.

وقد تبين وفقا لما توصل إليه المكتب صحة هذه المزاعم، وكانت المملكة العربية السعودية قد استشهدت بتقرير ساهم فى الإساءة للعلاقات مع المملكة وأدى إلى قيام الاخيرة بفرض حصار دبلوماسي واقتصادي على قطر.

ويعتقد مسؤولون فى المخابرات الأمريكية أن القراصنة الروس قاموا بزرع قصة إخبارية كاذبة دفعت السعودية والعديد من الدول الحليفة إلى قطع العلاقات مع قطر.

واستشهدت السعودية بالتقرير الكاذب، على حد زعمها، وساهم فى فرض حصار دبلوماسي واقتصادي على قطر، و انضمت عدة دول خليجية أخرى إلى الحصار، بما تسبب في أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ عقود.

وقالت الحكومة القطرية إن التقرير الذى تم بثه فى 23 مايو نسب إلى حاكم الامارات تصريحات كاذبة تتودد لإيران وإسرائيل، وتساءل عما اذا كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيتواصل في منصبه.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أنه اختراق كاذب وعار من الصحة.

وقال إن ما تم بثه لا يعدو إلا أن يكون اتهامات كاذبة وقصصا ملفقة أو يستند الى معلومات مضللة واعرب عن اعتقاده أن الأزمة برمتها تستند إلى معلومات مضللة.

وأضاف أن القصة الملفقة تم بثها ايضا فى وسائل الإعلام الرسمية لبلاده بعد اقتحام موقعها أيضا.

وفى جالة صحة هذه المعلومات فهى ترجح ان موسكو تعمل على تقويض السياسة الخارجية الأمريكية، وتأتى فى وقت تثار فيه الشكوك بتدخل قراصنة روس فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح الرئيس الامريكى ترامب وهناك مخاوف للمخابرات الامريكية من ان القراصنة الروس حاولوا التأثير على انتخابات الرئاسة فى العام الماضى، وفاز بها ترامب فيما نفي الكرملين أي إجراء من هذا القبيل.

وكانت السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة والبحرين قد اعلنت الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية وتعليق الرحلات الجوية والبحرية والبرية مع قطر.

وتُتهم قطر التى وصفتها جارديان بالدولة الخليجية الصغيرة بانها تأوي الجماعات المتطرفة و دعم جماعات مناهضة اقليميا للسعودية، وقد نفت قطر بشدة هذه الادعاءات.

ورغم أن قطر تستضيف أكبر قاعدة جوية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن ترامب ألقى ثقله خلف الجهد الذي تقوده السعودية لعزل الإمارة في خطوة مفاجئة قبل أيام، وأشار إلى أن قطر تمول التطرف.

وقال ترامب في ختام زيارته إلى الرياض الشهر الماضي “من الجيد جدا ان نرى زيارة السعودية مع الملك و 50 دولة تسدد بالفعل”.

وأضاف أنه سيتخذ اجراءات مشددة لقطع سبل تمويل بعض الدول للتطرف فى اشارة رجحت انه يقصد قطر،

والمثير أن قطر لم تنشر فى حينه ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالى ويؤكد صحة موقفها وهو مايضعف صحة هذه المزاعم من الاتهامات المنسوبة إليها.