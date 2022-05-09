«إف إم تى ستيل» ترفع أسعار منتجاتها «10-20»% تحت ضغط زيادة تكلفة الخامات

– حسنى: إرجاء إنشاءات مصنع الشركة الجديد لحين استقرار الأوضاع

قال أحمد حسنى، العضو المنتدب، وأحد مؤسسى شركة «إف إم تى ستيل الصناعية»، إن الشركة أجرت زيادة سعرية لمنتجاتها من العبوات بنسبة تترواح من 10 : %20 خلال الفترة الأخيرة بضغط من زيادات أسعار الخامات للعملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن أسعار الخامات التى تستخدمها الشركة فى تصنيع العبوات سواء التى يتم توفيرها من السوق المحلية أو عن طريق الاستيراد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة من 5 : %20 أيضًا وهو ما اضطر الشركة إلى تمرير هذه الزيادة للمستهلك النهائى.

وتعمل شركة «FMT STEEL» فى مجال تصنيع العبوات المستخدمة فى تعبئة المنتجات الغذائية والمشروبات وتوفير أنظمة وتكنولوجيا المعالجة، ولديها مصنع فى منطقة السادس من أكتوبر لتصنيع الخزانات والمنصات المستخدمة فى محلات التجزئة تم تأسيسه فى 2011 على مساحة 4 آلاف متر وذلك وفقًا للبيانات الخاصة بها عبر موقعها الإلكتروني .

وأضاف «حسنى» – فى تصريحات خاصة لـ»المال»- أن الشركة تعتمد فى عملية التصنيع على توفير جزء كبير من المستلزمات من الأسواق الخارجية، وهو ما أصبحت تواجه بسببه أزمة مؤخرًا بضغط عدة عوامل أولها ارتفاع سعر الدولار، إلى جانب قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة بفتح اعتمادات مستندية لدى البنوك.

وأوضح، أن الشركة كانت قد أجرت زيادة سعرية أخرى بنهاية العام الماضى، بضغط من تأثيرات جائحة «كورونا» حينها.

وفيما يتعلق بإنشاءات المصنع الجديد الخاص بالشركة، قال إنهُ تم إرجاء الإنشاء لحين استقرار أوضاع الأسواق.

يُذكر أن «المال» نشرت مؤخرًا أن شركة «إف إم تى ستيل» تُخطط لإنشاء مصنع جديد لها خلال عام 2022، وقُدرت التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمصنع بأنها تدور حول 50 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم تمويلها ما بين الذاتى والاقتراض البنكى.

وكانت الشركة أجرت مفاوضات سابقة مع بنكى «التجارى الدولي» و «قطر الوطنى الأهلى – مصر» لاقتراض 20 مليون جنيه لتمويل جزء من تكلفة مصنعها الجديد.