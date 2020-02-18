«إف إم تى ستيل» تدرس إنشاء مصنع عبوات باستثمارات 50 مليون جنيه

تدرس شركة «إف إم تى ستيل» إنشاء مصنع لمواجهة الطلب المتزايد بالسوق المحلية على خدماتها فى مجال تصنيع العبوات المستخدمة فى تعبئة وتخزين المنتجات الغذائية، سواء الصلبة أو السائلة.

ويشير الموقع الإلكترونى لشركة «FMT STEEL» إلى أنها تعمل فى مجال تركيب وتصنيع العبوات المستخدمة فى تعبئة المنتجات الغذائية والمشروبات وتوفير أنظمة وتكنولوجيا المعالجة، ولديها مصنع فى منطقة السادس من أكتوبر لتصنيع الخزانات والمنصات المستخدمة فى محلات التجزئة تم تأسيسه فى 2011 على مساحة 4 آلاف متر.

وقال رياض صبره، أحد مؤسسى «إف إم تى ستيل»، إن الاستثمارات المبدئية للمصنع الجديد تقارب 50 مليون جنيه، وجار دراسة أفضل المناطق الصناعية التى قد يتم إنشاءه بها.

صبره: توفير 70 % من تكلفة التوسعات عبر القروض البنكية.. والقيد وارد

ولفت فى تصريحات لـ «المال» إلى أن الدراسة الأولية لإنشاء المصنع تشير لإمكانية اقتراض %70 من التكلفة الاستثمارية، بجانب الاعتماد على الموارد الذاتية والأرباح المرحلة عن الأعوام المقبلة فى تدبير %30 من استثمارات المصنع.

وأشار إلى أن حجم الأعمال السنوية للشركة بلغ 20 مليون جنيه خلال العام الماضى، واصفًا عام 2019 بالجيد، الذى ساهم فى تعزيز الآمال بشأن زيادة الأعمال فى العام الجارى، وبحث ضخ المزيد من الاستثمارات.

أضاف صبره أن «إف إم تى ستيل» تملك قاعدة جيدة من العملاء بالسوق المصرية، منهم شركات بيبسى، ونستلة، وكوكاكولا، وكرافت فودز، وإيديتا، وبيتى، بجانب شركات عالمية على غرار كيزيلمان، وألفا لافال.

وأكد أن الشركة مهتمة بقوة بدخول سوق الأوراق المالية، وفى هذا الإطار هناك دراسة للقيد فى البورصة خلال الأعوام المقبلة، للاستفادة من الدور التمويلى، وزيادة حجم العمل.

وأوضح رياض صبره – الذى يتولى وكالة شركة سيدل العالمية فى مصر- أن أعمال سيدل مصر للتعبئة جيدة فى السوق المحلية، وبلغت 20 مليون يورو نهاية العام الماضى.

ورأى أن مشروعات المياه تشهد رواجاً فى مصر، وتعاقدت سيدل مع شركة نايل ووتر لتوريد خط لتعبئة المياه من منطقة سيوة، بجانب توريد خط إضافى لشركة مياه صافى.

وأوضح وكيل سيدل مصر للتعبئة، أن الشركة تورد حالياً توسعات لمصانع أرما وصافولا لتعبئة زيوت الطعام.

وتعد «سيدل» من أبرز الكيانات العاملة فى مجال حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية السائلة باستخدام عبوات مصنوعة من البولى إثيلين القابلة للتحلل، ويقع مقرها الرئيسى فى سويسرا، ولديها مواقع إنتاجية فى 13 دولة من بينها مصر.

كان صبره قد قال سابقاً لـ«المال» إن «سيدل» تخطط للدخول فى شراكة مع إحدى الشركات المقيدة فى البورصة، بهدف تدشين مشروع مشترك لتصنيع الأرفف والمواد المستخدمة فى تخزين منتجات الشركات، بتكلفة استثمارية تقارب 5 ملايين دولار، لكنه أوضح أن المشروع توقف ولا نية للحديث عنه مجدداً.

يذكر أن شركة «سيدل» تعتمد بشكل رئيسى على إنتاج خطوط تصنيع العبوات التى تستخدم فى تعبئة المواد السائلة من الألبان والعصائر والمياه لصالح الشركات العاملة فى السوق المحلية، وتصنيع العبوات البلاستيك الضخمة التى تستخدم فى تغليف المواد الغازية.

وعن أزمة فيروس كورونا المنتشر فى الصين، قال صبره إن تلك الأزمة قد تصب إيجاباً فى صالح شركتى «سيدل» و«إف إم تى ستيل»، وأن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على مواد تعبئة جاهزة تستورد مباشرة من الصين، وحال الإغلاق الكامل للتنين الآسيوى، فقد تواجه الشركات أزمة فى توفير مواد التعبئة اللازمة.

وأوضح أن سيدل تعتمد على القارة الأوروبية فى توفير خطوط التعبئة اللازمة، بما يقلل من أى مخاطر من توفيرها فور طلب العملاء.