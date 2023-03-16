«إف إس جي» للتطوير تطرح مشروع بالما مول العاصمة الإدارية

طرحت شركة “إف إس جي” للتطوير العقاري، مشروع بالما مول في منطقة الداون تاون العاصمة الإدارية بنشاط تجاري إداري، بواجهة 300 متر، ويعد سادس مشروعات الشركة في العاصمة.

وقال مايكل الأسيوطي رئيس مجموعة إف إس جي إن مشروع PALMA MALL تجاري إداري وهو بداية لسلسة من المشروعات المميزة في العاصمة الإدارية والتجمع الخامس وزايد الجديدة.. مشيرا إلى أن مصر الآن تشهد عصرًا ذهبيًا في التطوير العمراني، مما يتيح الفرصة لوضع السوق العقارية المصرية على خارطة العقار العالمية.

من جانبه، قال المهندس طارق صبري المدير التنفيذي للمجموعة، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 5500 متر مربع بنسبة بنائية 30% فقط، بهدف توفير أكبر مساحة من المسطحات المفتوحة والخدمات الراقية.

وأشار إلى أن تخصصه في مجال الهندسة المعمارية كان دافعا لدخوله القطاع العقاري وتحديدا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن “بالما مول” هو بداية لسلسة من المشروعات العمرانية المميزة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة.

وأضاف الأسيوطي، أن المشروع الجديد مكون من أرضي و14 دور متكرر ويضم جراج متعدد الطوابق مزود بنظام وتم Smart Parking System وتم تصميم مداخل منفصلة للوحدات التجارية وهي من الدور الأرضي حتى الدور الثالث وبعيداً عن الوحدات الإدارية المخصص لها من الدور الرابع حتى الدور الـ13 ، بينما تم تخصيص الدور الـ14 كمنطقة فود كورت.

وتابع : هذا المشروع هو السادس للمجموعة في العاصمة الإدارية الجديدة ويتم تنفيذه تحت إشراف مكتب IEC- للاستشارات الهندسية، كما تتولى شركة MRB مهام التشغيل الخاصة بالمول.

وأشار إلى أن شركته تقدم عروضا مميزة جدًا خلال شهر رمضان ويعلن عن طرح المرحلة الجديدة في مول بالما بانظمة سداد مرنة تصل حتى 10 سنوات وبأقل مقدم للحجز وهو 5%، لافتاً إلى أن المجموعة وقعت بالفعل عقود إيجار لعدد من العلامات التجارية الشهيرة. وأضاف أن المجموعة تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من مشروع “ايفيرا مول” بمنطقة الداون تاون في العاصمة الادارية الجديدة بهدف تسليمه للعملاء في المواعيد المحددة في العقود.

وقال رامي نعيم العضو المنتدب لمجموعة FSG Developments وأحد الملاك في مشروع “بلو مول” التابع للمجموعة، إن المشروع تم تنفيذه بالكامل خلال 7 أشهر، وجار إنهاء إجراءات تسليمه للعملاء.

فيما أشار أسامة نبيل عضو مجلس إدارة المجموعة، إلى أن أعمال الإنشاءات تسير بمعدلات تنفيذ جيدة في مشروع “سيفنتي مول” حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني بنسبة 80% وجار الانتهاء من باقي الانشاءات.

و أكد المهندس مصطفى عفيفي أحد الشركاء في مجموعة FSG Developments أن مشروع “ريكسوس” جار العمل به بوتيرة جيدة لتنفيذه طبقا للاشتراطات والتعاقدات المبرمة مع العملاء.

وفي السياق ذاته، أكد هاني منير أحد الشركاء في المجموعة، بأن العمل في مشروع “فلوريا” يتم وفقا للجداول الزمنية المعلنة، بهدف إنجاز إنشاءات المشروع قبل نهاية العام الجاري كامل الخدمات.