«إف إس جى» تستهدف 800 مليون جنيه مبيعات من «جاسمين مول»

تسعى شركة «إف إس جى» للتطوير العقارى لتنفيذ مشروع جديد بنشاط مول تجارى بمنطقة R8 فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 3 آلاف متر مربع.

وقال مايكل الأسيوطى، مؤسس شركة «إف إس جى» للتطوير العقارى، إن المشروع عبارة عن مول تجارى يحمل اسم «جاسمين»، ويقع فى مدخل كمبوند فلوريا المملوك للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 23 فدانًا بمنطقة r8 بالعاصمة.

وأضاف «الأسيوطى» فى تصريحات لـ«المال»، أنه سيتم تنفيذ المشروع بفكر جديد وتصميمات مختلفة للتشجيع على الاستثمار، وتوفير الخدمات لملاك الوحدات داخل كمبوند فلوريا، مشيرًا إلى أنه سيخدم المنطقة المحيطة، ويتيح لهم الدخول للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن المول سيكون عبارة عن أرضى ودورين واثنين تحت الأرض، مؤكدًا أن الأعمال الاستشارية تم إسنادها لشركة أركريت الهندسية لامتلاكها سابقة خبرات بتصميم أكثر من 22 مشروعًا بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية، ومشروعين بمنطقة Mu23 ومشروعات أخرى بمنطقة حى المال والأعمال.

وحول حجم المبيعات المستهدفة وطرق تمويل المشروع، قال مؤسس «إف إس جى»، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بإجمالى 600 مليون جنيه، على أن تكون عملية التمويل ذاتية خاصة أن الملاءة المالية للشركة متماسكة.

وأكد «الأسيوطى» أن المشروع الجديد يشهد تواجد نفس الشركاء فى مشروع فلوريا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمن فيهم المطرب محمد فؤاد.

وكان تحالف استثمارى يضم 6 رجال أعمال بجانب المطرب محمد فؤاد قد أسسوا تحالفًا تحت اسم شركة فور سيزون للتنمية العمرانية، والتى اعتمدت «إف إس جى» كعلامة تجارية لها، بهدف إنشاء مشروع سكنى متكامل يحمل اسم فلوريا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مصادر مقربة فى حينه لـ«المال» إن تحالف مؤسسى فور سيزون للتنمية العمرانية يشمل مايكل الأسيوطى مؤسس فور سيزون جروب العقارية، ومصطفى عفيفى من شركة أركريت الهندسية، ورجل الأعمال هانى منير مالك قرية لونج بيتش شرم الشيخ وأوليستر مرسى علم ورجلى الأعمال أسامة نبيل، ورامى نعيم، والمهندس طارق صبرى.

وأوضحت أن «فور سيزون جروب العقارية» أطلقت خلال الفترة الماضية أول مشروعاتها فى العاصمة الإدارية، وهو عبارة عن مولات تجارية وإدارية، واستطاعت تسويق نحو %80 من وحداته.

وتابعت أنه بعد نجاح تجربة المولات اتجهت الشركة لاختراق المشروعات السكنية من خلال فلوريا، والذى دفع مساهمين جددًا على رأسهم محمد فؤاد لطلب الانضمام لملكية ذراعها الجديدة للتنمية العمرانية.

يشار إلى أن فورسيزون العقارية تملك 4 مولات يتم تأسيسها فى الفترة الحالية، منها بلو مول، وسيفنتى مول، وريكسوز مول فى العاصمة الإدارية.

وكان «الأسيوطى» قد قال سابقاً لـ«المال» إن الفترة القادمة ستشهد انطلاق مشروع سياحى جديد لفور سيزون العقارية، فور انتهاء الدراسة التى تعمل عليها الشركة فى الوقت الحالى حول المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار، مشيرا إلى أن المفاضلة تجرى الآن بين منطقتى الساحل الشمالى الغربى، والعلمين الجديدة.