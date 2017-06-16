إفطار لأهالى مثلث ماسبيرو بحضور مسئولى تطوير العشوائيات

نظم أهالى منطقة “مثلث ماسبيرو” حفل إفطار رمضانى جماعى بمنطقة مثلث ماسبيرو، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس هشام جوهر، مدير عام مركز المعلومات، والمهندس ايهاب الحنفى، مسئول قسم المتابعة بالصندوق، فى جو عائلى يسوده التفاهم والمودة .

وأشار المهندس خالد صديق إلى أنه رحب بدعوة الاهالى له، ولمسئولى الصندوق، وتم تلبيتها على الفور، فهى بمثابة دليل نجاح للتواصل الفعال بين الصندوق والاهالى.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن مبدأ التطوير بالمشاركة أثبت فاعليته ونجاحه فى تجربة تطوير “مثلث ماسبيرو”، حيث ان الاهالى هم شركاء رئيسيون وحقيقيون بعملية التطوير، فكان لابد من احترام رغباتهم، و مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لسكان هذه المنطقة، التى سيتم تطويرها، بما يحقق رغبات الدولة والملاك والأهالى، فالجميع خرج من هذه التجربة فائزا، وستصبح هذه التجربة نموذجا يحتذى فى تطوير جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

ووجه المهندس خالد صديق الشكر لجميع أهالى “مثلث ماسبيرو”، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مشيرا إلى أنهم عبروا عن سعادتهم بمشاركة مسئولى صندوق تطوير المناطق العشوائية لهم وجبة الإفطار.